CCC coraz bardziej mobilne

Dodano: 16 lip 2020 15:42

CCC uruchomiła aplikację mobilną w Rumunii, tym samym umacniając swoją obecność na jednym z kluczowych rynków działalności Grupy. Rumunia to piąty rynek zagraniczny, po Czechach, Słowacji, Węgrzech i Austrii, na którym klienci CCC mogą korzystać z aplikacji mobilnej. Użytkownicy w Rumunii, oprócz dostępu do aplikacji mobilnej, zyskają także możliwość dołączenia do Klubu CCC.