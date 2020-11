CCC coraz mocniejsze w internecie

W aplikacji przybywa tygodniowo 100 tys. użytkowników zarówno klientek jak i klientów. Jest ona dostępna na sześciu rynkach - w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Austrii i na Węgrzech, a w planach jest ekspansja na kolejne. W ostatnim czasie aplikacja CCC została rozbudowana o funkcję esize.me, tj. możliwość wykorzystania skanu stopy do rekomendacji odpowiednego rozmiaru obuwia przez asystenta esize.me (na razie dla platformy IOS, wkrótce Android).

Skaner esize.me pomaga dopasować obuwie bez konieczności przymierzania, ponieważ raz wykonany i wgrany do systemu skan stopy zapamiętywany jest w aplikacji i dzięki temu system może rekomendować klientowi właściwe produkty. Rozwiązanie to wzbogaca aplikację CCC, która już teraz posiada szereg użytecznych i nowoczesnych funkcjonalności takich jak wyszukiwanie obuwia zdjęciem (visual search), możliwość sprawdzenia dostępności produktów w sklepach stacjonarnych, dostęp do mobilnej wersji karty Klubu CCC czy możliwość dołączenia do niego. Użytkownicy aplikacji mają także dostęp do sekcji inspiracyjnej, w której materiały przygotowują influencerzy i redaktorzy z najbardziej prestiżowych magazynów modowych. Zespół e-commerce CCC stale pracuje nad rozwojem kolejnych funkcji.

- W przeciągu minionych dwóch tygodni dostrzegaliśmy spadający ruch w sklepach stacjonarnych przy jednoczesnym nawet trzycyfrowym wzroście w kanałach e-commerce. Do aplikacji zagląda co miesiąc ponad milion użytkowników. W obliczu zamknięcia galerii handlowych jeszcze mocniej koncentrujemy się na kanałach mobilnych - aplikacja CCC ułatwia nam podtrzymywanie kontaktu z klientem, któremu chcemy dostarczać coraz to nowych udogodnień i ciekawe doświadczenia zakupowe - mówi Michał Pachnik, Head of Ecommerce Campaigns & Mobile APP w CCC.