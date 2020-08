CCC: Coraz więcej działań HR-owych możliwych online

Elastyczność, odporność na zmiany oraz umiejętność przygotowania się do pracy zdalnej. To niektóre z cech pracowników, które zweryfikowała pandemia. O szansie jaką COVID-19 przyniósł HR do pokazania swojej wartości w firmach - mówi portalowi pulshr.pl Gabriela Kahl, dyrektor HR w CCC.

COVID-19 przyniósł szansę dla HR na pokazanie swojej wartości i w firmach, w których tę szansę wykorzystał, stanie się długoterminowym partnerem biznesu. Kompetencja i wymogi co do HR, uwypuklone w ostatnim czasie, to elastyczne podejście i szybka modyfikacja działań i planów w zależności od rozwoju sytuacji. Przykład? W CCC funkcjonował określony plan rozwoju i szkoleń, jednak kiedy rozpoczął się lockdown, firma musiała go odpowiednio dostosować do biegu wydarzeń. Pracownicy przebywali w domach albo na obniżonych etatach, albo na pracy zdalnej – dlatego tez zdecydowano się na stworzenie Domowej Akademii Rozwoju, czyli cyklu szkoleń dotyczących zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych, prowadzonych online przez ekspertów CCC.

- W sumie regularnie w warsztatach brało udział około 3 tys. osób. To również siła narzędzi do pracy zdalnej – m.in. dzięki nim była możliwa regularna komunikacja ze wszystkim zespołami CCC i utrzymanie motywacji na odpowiednim poziomie – mówi Gabriela Kahl.

W czasie pandemii HR przeniósł się do świata online i bardzo dobrze sobie tam radził. Co zostanie z tej zmiany? Jak wskazuje Gabriela Kahl, cały czas większość rekrutacji w CCC prowadzona jest w sieci. I tak już pewnie zostanie.

Zdaniem Gabrieli Kahl zdarzenia takie jak pandemia weryfikują kompetencje pracowników, którzy po pierwsze muszą dać radę w kryzysie, po drugie wrócić po nim i działać na równym poziomie motywacji i zaangażowania. Dyrektor HR w CCC podkreśla, że kryzys dał nam wszystkim lekcję - najważniejsi są ludzie i to oni są najcenniejszym kapitałem firmy.

Pandemia postawiła przez biznesem, a także przed HR-em wiele wyzwań. Jak mówi Gabriela Kahl, HR musiał nauczyć się sprawnego zarządzania niepewnością wśród pracowników poprzez transparentną i regularną komunikację wewnętrzną, a także działania aktywizujące i angażujące pracowników, które skoncentrowane były przede wszystkim na budowaniu i utrzymaniu wysokiej motywacji.

Jak uważa Kahl, HR będzie teraz realnym partnerem biznesu. Podczas pandemii ta funkcja musiała odnaleźć się w sytuacji konieczności podejmowania trudnych decyzji w oparciu o bardzo ograniczone zasoby danych. W czasie tak skrajnie kryzysowym HR musi działać szybko i aktywnie.

- Jako CCC bardzo szybko zareagowaliśmy na COVID-19 – powołaliśmy sztab kryzysowy, w którym HR odgrywał jedną z kluczowych ról, bo przecież trzeba było podjąć i wdrożyć szereg decyzji dotyczących personelu, trybu pracy, wynagrodzeń czy dostępnych programów pomocowych. Wdrożyliśmy szereg regulacji wewnętrznych dotyczących chociażby zasad bezpieczeństwa, zintensyfikowaliśmy komunikację do pracowników, uruchomiliśmy infolinię wewnętrzną, wyznaczyliśmy liderów odpowiedzialnych za prowadzenie szkoleń – wyjaśnia Gabriela Kahl.

