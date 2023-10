Wraz z premierą kanału online zyskają zdecydowanie szerszy dostęp do portfolio produktowego. Na ccc.eu znajdą nie tylko duży wybór modnych butów damskich, męskich i dziecięcych, ale również stylowe akcesoria, w tym torebki, walizki czy biżuterię.

Dążymy do tego, by stale wzmacniać nasz omnikanałowy model sprzedaży na każdym rynku, na którym jesteśmy obecni. Uruchomienie strony ccc.eu w Serbii to kolejny krok na tej drodze. Warto dodać, że wraz z platformą online Klienci zyskali dostęp do najnowszej wersji Klubu CCC, dostępnego obecnie jedynie w Polsce i na czterech największych rynkach - mówi Michał Pachnik, dyrektor e-commerce CCC i HalfPrice.