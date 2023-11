Grupa CCC w Q3’23 roku (sierpień-październik) osiągnęła przychody na zbliżonym rdr poziomie, tj. 2,4 mld zł. Najwyższe wzrosty sprzedaży odnotował segment HalfPrice (+53%) - wspierane kontynuowanym rozwojem sieci oraz wzrostem przychodów w sklepach porównywalnych (LFL).

W trzecim kwartale 2023 r. cały rynek handlu mierzył się z wyzwaniami spowodowanymi m.in. wciąż odbudowującym się sentymentem konsumenta oraz skrajnymi anomaliami pogodowymi, w tym głównie wysokimi temperaturami września, które wpłynęły na pogorszenie sprzedaży.

Poprawa doświadczenia zakupowego oraz dostępność atrakcyjnej oferty produktowej w innowacyjnym modelu omnichannel, wpłynęły na utrzymanie wysokiego udziału e-commerce w sprzedaży Grupy CCC. W Q3’23 wskaźnik ten wyniósł 51% (b.z. rdr).

Naszym priorytetem nieustannie pozostaje budowanie rentownej i odpornej na turbulencje organizacji, dlatego wzmacniamy nasz omnikanałowy model biznesowy. Stale pracujemy nad cyfrowym doświadczeniem klientów w każdym z naszych szyldów, monetyzując wcześniejsze inwestycje - w tym rozwój aplikacji mobilnych, by skuteczniej pozyskiwać i lojalizować klienta. Już dzisiaj aplikacja mobilna odpowiada za ok. 40 proc. przychodów w ccc.eu. Podwoiliśmy również w ciągu roku sprzedaż poprzez aplikację mobilną MODIVO i eobuwie.pl. Widzimy dalszy potencjał do ich rozwoju – powiedział Karol Półtorak, Wiceprezes Grupy CCC.