CCC i InPost wprowadzają nową usługę

Grupa CCC we współpracy z InPost uruchomiła usługę „Paczka w Weekend” umożliwiającą klientom dostawę do paczkomatu w sobotę, a także w niedzielę. Usługa jest dostępna od początku lipca 2020.

Dzięki usłudze Paczka w Weekend klienci sklepu internetowego ccc.eu, którzy złożą zamówienie w końcówce tygodnia (od czwartku wieczorem do soboty rano) mogą liczyć na sprawną dostawę do jednego z 7 000 paczkomatów w Polsce w ten sam weekend. Klienci, którzy złożą zamówienie w sobotę rano do 12.30, będą mogli założyć nową parę butów od CCC w niedzielę.

- Konsumenci są zainteresowani szybką dostawą zamówień, a ponad połowa Polaków chce powrotu niedziel handlowych. Wcześniej rozwiązanie było dostępne dla klientów sklepu eobuwie.pl, należącego do Grupy CCC. Usługa dostępna jest od trzech weekendów - w tym okresie jej udział w ogólnej liczbie zleceń prawie do 1/4 - mówi Jakub Jasiński, dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel CCC.

Oprócz sklepu internetowego ccc.eu klienci mogą także dokonywać zamówień z opcją Paczka w Weekend przy użyciu aplikacji mobilnej CCC. Łącznie kanał mobilny (strona ccc.eu i aplikacja) odpowiada za 75-80 proc. ruchu w serwisach CCC.

Na koniec czerwca 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 23 poprzez sklepy stacjonarne, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 60 platform online w całej Europie: poprzez domeny eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee oraz Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.