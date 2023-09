CCC S.A. oddało bankom ponad 64 mln. zł. To dodatkowa, uzgodniona redukcja zadłużenia kredytowego wobec konsorcjum banków i Banku Handlowego w Warszawie S.A. Jeśli nie przywróci to dawnych limitów kredytowych, to CCC skupi część swoich obligacji.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach poinformował, że w dn. 31 sierpnia 2023 r. dokonał częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego.

Zadłużenie zostało zmniejszone wobec konsorcjum składającego się z dziesięciu banków oraz wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Zadłużenie to wynika z tytułu umowy bilateralnej, dotyczącej zadłużenia kredytowego z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Łączna redukcja limitów kredytowych, uzgodnionych w ramach przedterminowych spłat w dniu 31 sierpnia 2023 r. wyniosła 64 mln. 333 tys. 513 zł.

Obecna redukcja jest kolejnym etapem realizacji planu redukcji zadłużenia Grupy CCC. W ostatnim dniu sierpnia Grupa CCC częściowo zredukowała swoje długi. Dodatkowa redukcja dotyczyła długo wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. i konsorcjum, składającego się z: mBank S.A. (agent),

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (agent zabezpieczeń),

Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

Bank Millennium S.A.,

BNP Paribas Bank Polska S.A.,

Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

mBank S.A.,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

Santander Bank Polska S.A.,

Santander Factoring sp. z o.o.

Zadłużenie zmniejsza dług z tytułu umowy bilateralnej dotyczącej zadłużenia kredytowego z gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK BGK.

Zarząd poinformował, że spłata to kolejny etap komunikowanego wcześniej przez CCC planu redukcji zadłużenia.

Łączna redukcja limitów kredytowych w dniu 31 sierpnia 2023 r. uzgodnionych w ramach przedterminowych spłat wyniosła 64 mln. 333 tys. 513 zł.

W przypadku, gdyby limity kredytowe - zmniejszone wskutek dodatkowej przedterminowej redukcji - nie zostały w całości przywrócone lub odnowione w terminie 60 dni od daty redukcji, CCC ogłosi wcześniejszy wykup Obligacji na zasadach Wykupu Pari Passu.

Liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu, a także informacje dotyczące liczby Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu zostaną podane w ogłoszeniu o Wykupie Pari Passu.

