CCC sięga po wsparcie Microsoft Azure

Historia współpracy Microsoft, CCC i Synerise w obszarze cyfrowej transformacji sięga 2018 roku, kiedy spółki podpisały umowę o partnerstwie w obszarze innowacji. Microsoft zadeklarował wówczas dostęp do technologii, know-how oraz ekosystemu firm partnerskich, a CCC zapowiedziało kontynuację efektywnego i dynamicznego wdrażania nowoczesnych technologii we wszystkich spółkach Grupy. Synerise ze swojej strony dołożył cegiełkę technologiczną AI i Big Data.



- W czasie kryzysu wywołanego światową pandemią i przyśpieszenia zmian zachowań klientów, rynek detaliczny stoi przed niespotykanymi do tej pory wyzwaniami, w szczególności w zakresie obecności w środowisku omnichannel. CCC od kilku lat realizuje strategię cyfrowej transformacji, dzięki czemu w mijającym roku nie tylko nie zwolniliśmy tempa rozwoju biznesu, ale jeszcze go przyspieszyliśmy – między innymi wprowadzając szereg kolejnych innowacji służących klientom. Dzięki współpracy z Microsoft, w zakresie zarządzania danymi na temat relacji CCC z 11 milionami naszych stałych klientów, mamy dostęp do bezpiecznej technologii chmurowej oraz rozwiązań i wiedzy ich polskich partnerów - mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC.



W nowych czasach dla handlu detalicznego przejście do chmury i dokładne zrozumienie danych w celu jak najlepszego i najszybszego odpowiadania na potrzeby klienta to kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej. CCC rozumie to doskonale i w nowej rzeczywistości wprowadza do swoich procesów i obsługi najnowsze technologie, aby w czasie rzeczywistym odpowiadać w jak najbardziej spersonalizowany sposób na oczekiwania swoich klientów.



- Projekt realizowany z CCC to jeden z przykładów wykorzystania mocy AI i Data Analytics, która w tym przypadku wspomaga człowieka w analizie ogromnych zbiorów danych i dostrzeganiu prawidłowości, trendów i potrzeb klientów, których „tradycyjny” analityk nie miałby nawet szansy zauważyć, a już na pewno nie w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie, które wdrożyło i wykorzystuje CCC jest jednym z pierwszych w Europie i na świecie - mówi Paweł Jakubik, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.



Każdy klient jest najważniejszy



Z idealnym dopasowaniem usługi jest jak z rozmiarem buta. Projekty realizowane przez Grupę CCC z założenia zakładają więc postawienie w centrum klienta, co ma na celu budowanie pozytywnych doświadczeń konsumenckich w ramach tzw. customer experience.