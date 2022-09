CCC startuje z nowym konceptem. Pierwsza odsłona w Avenidzie

W Avenidzie można na nowo odwiedzać salon CCC. Całkowity remodeling przestrzeni zachęca klientów do odwiedzenia sklepu już od progu.

Salon CCC w Avenidzie to ponad 600 metrów kwadratowych wypełnionych po brzegi najmodniejszym obuwiem i dodatkami.

Miejsce to jest jednym z jedenastu oddziałów CCC na mapie Poznania.

W asortymencie CCC klienci mogą znaleźć takie marki jak Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi, DeeZee, Badura, Adidas, New Balance, Puma, Reebok i wiele innych.

Sklep został zaaranżowany w kompletnie nowym koncepcie, w którego skład wchodzi szereg udogodnień dla klientów. To między innymi poszerzone, wygodne wejścia czy otwarta, duża, przeszklona witryna, która pozwala poczuć styl marki jeszcze zanim wejdzie się do środka salonu.

Przestrzeń sklepu została podzielona na wygodne obszary, by każdy mógł w łatwy sposób znaleźć obuwie czy dodatki, które go interesują – to m.in. strefa produktów damskich, męskich, dziecięcych, a także część sportowa czy akcesoryjna.

Salon CCC w Avenidzie, mat.pras.

Z radością prezentujemy naszym klientom salon marki CCC w zupełnie nowym koncepcie – wiemy, że sklep cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a teraz jest on jeszcze bardziej atrakcyjny. Kompletnie odmieniona odsłona salonu jest rzeczywiście fenomenalna - mówi Katarzyna Korpak, Dyrektor Avenidy Poznań.

Styl salonu po kompletnym remodelingu podkreśla design wnętrza – dominuje nowoczesny, klasyczny i elegancki metal, a także barwy dobrze znane klientom z poprzednich aranżacji. Koncept salonu jest unikatowy i całkowicie nowy, nieobecny wcześniej na rynku – i naprawdę robi wrażenie.

Salon CCC w Avenidzie, mat.pras.

Na klientów Avenidy odwiedzających salon CCC czeka dodatkowo unikatowa usługa esize.me, która polega na interaktywnym dobieraniu idealnego rozmiaru obuwia – wystarczy, że klient dokona skanu stopy w specjalnej strefie salonu. Dzięki temu pozna perfekcyjnie pasujący mu rozmiar i od razu będzie mógł dobrać sobie idealnie dopasowane buty.