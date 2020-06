CCC stawia na zrównoważony rozwój. Oto co planuje spółka

CCC robi kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Większa liczba ekologicznych linii produktowych „Go for Nature”, zwiększenie do 80 proc. udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu, dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także wspieranie różnorodności i równości - to część kolejnych działań firmy.