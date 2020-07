CCC straciła miliard złotych przez pandemię

W minionym kwartale grupa jeszcze mocniej postawiła na rozwój e-commerce, rozwinęła mobilne kanały dotarcia do klienta, a także zintensyfikowała prace w obszarze efektywności logistycznej. Na koniec czerwca 95 proc. salonów Grupy wznowiło działalność sprzedażową, co pozwoliło powrócić do wielokanałowego modelu sprzedaży i realizacji strategii GO.22.

Od 20 kwietnia restrykcje dotyczące sprzedaży stacjonarnej były stopniowo znoszone. Powrót klientów do sklepów charakteryzował się systematycznie poprawiającą się odwiedzalnością, której towarzyszyła istotnie wyższa rdr konwersja oraz liczba produktów na paragonie. W okresie czasowego zamknięcia sklepów Grupa realizowała sprzedaż poprzez kanał e-commerce, który w efekcie odnotował w drugim kwartale dynamiczny, 79-proc. wzrost r/r. Udział przychodów online w sprzedaży Grupy w II kwartale 2020 wzrósł do 48% (vs. 21% rok wcześniej).

W związku z wyzwaniami rynkowymi związanymi z pandemią Grupa istotnie przyspieszyła rozwój

e-commerce, uruchamiając platformy online i aplikacje na nowych rynkach zagranicznych. Sklep ccc.eu ruszył na 3 nowych rynkach (Rumunia, Austria, Węgry), podobnie jak aplikacja CCC. W efekcie, istniejąca od ponad roku platforma ccc.eu, dostępna dziś w 6 krajach, odnotowała w drugim kwartale ponad 200 proc. wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego kwartału. W maju br. ccc.eu miało rekordową sprzedaż na poziomie blisko 40 mln zł. Sklep online odnotowuje poziom nawet 13,5 mln wizyt klientów miesięcznie.

Eobuwie, będące silnikiem e-commerce Grupy, wypracowało przychody na poziomie 532 mln zł (+52% r/r), na co wpłynęła wysoka liczba zamówień – łącznie ok. 2,8 mln (w tym 64% z urządzeń mobilnych). Po słabszym marcu 2020 w kwietniu, maju i czerwcu eobuwie notowało istotne wzrosty sprzedaży (odpowiednio o 28%, 71%, 60% r/r), przy wyższych marżach brutto i niższych kosztach marketingowych. Grupa planuje dalszy rozwój eobuwie, a także należącego do niego e-sklepu z odzieżą premium Modivo, który kontynuuje szybki rozwój i zakończył drugi kwartał sprzedażą w wysokości 49 mln zł.

Jedna z najszybciej rosnących i najlepiej sprzedających się (w pierwszej cenie) marek w Grupie - DeeZee również przyspieszyła swój rozwój w okresie pandemii, otwierając w ostatnim kwartale platformę online na 4 nowych rynkach (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia). W drugim kwartale DeeZee odnotowała sprzedaż na poziomie 19 mln PLN (wzrost o 73% r/r) oraz wysoką rentowność operacyjną na poziomie kilkunastu procent.

