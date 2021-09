CCC szykuje rewolucję w salonach. Wprowadza płatności odroczone, a wkrótce kasy samoobsługowe

Usługa będzie dostępna testowo od 1 września w Warszawie i wkrótce potem we wszystkich sklepach sieci w Polsce.

Pogłębienie współpracy z PayPo, dotychczas realizowanej w ramach obsługi transakcji sklepów internetowych, wpisuje się w strategię rozwoju modelu omnichannelowej sprzedaży Grupy.

Jej celem jest rozwijanie unikalnego ekosystemu handlu poprzez budowanie doświadczenia i wygody dla klientów.

W krajach europejskich płatności odroczone stanowią już 30 proc. wszystkich transakcji w sklepach internetowych. W Polsce rynek BNPL (Buy Now – Pay Later) wciąż intensywnie się rozwija. Tymczasem, Grupa CCC jako pierwsza w kraju wprowadza tę usługę również do salonów stacjonarnych. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu odroczenia płatności PayPo, klienci będą mogli zabrać wybrany towar do domu i tam zdecydować o jego zakupie.

– „Weź do domu zapłać później” to kolejny projekt, który uruchamiamy z myślą o komforcie naszych klientów. To jest dla nas najważniejsze, kierujemy się tym każdego dnia. I to nie koniec - wkrótce oddamy do ich dyspozycji nowoczesne kasy samoobsługowe, a niebawem dalsze usprawnienia – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Strategii i Rozwoju.

Bezgotówkowe zakupy z odroczoną płatnością w sklepach stacjonarnych CCC realizowane są z wykorzystaniem własnej aplikacji mobilnej CCC, w której udostępniona została usługa PayPo. Za jej pomocą klient generuje kod, który przedstawia przy kasie, a następnie zatwierdza swój zakup na smartfonie. Odroczenie płatności na 30 dni nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla kupującego.

- Wdrożenie płatności odroczonych ayPo w handlu tradycyjnym wyznacza nowy kierunek rozwoju dla całego rynku BNPL w Polsce. Nasz produkt płatniczy jest od teraz omnichannelowy – klient może płacić wygodnie i bezpiecznie zarówno online, jak i offline. Współpraca z Grupą CCC, naszym partnerem oraz liderem sektora obuwniczego i e-commerce w regionie CEE, jest dla nas niezwykle ważna. To kolejny duży gracz sceny handlowej, który zaufał jakości naszego rozwiązania – mówi Radosław Nawrocki, CEO PayPo.