Brak informacji na temat emisji nowych akcji o wartości 500 mln zł, gorsze wyniki operacyjne i finansowe oraz słaba pozycja kapitałowa - to tylko niektóre kryteria, które wpłynęły na zmianę perspektywy ratingu CCC przez EuroRating.

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC na negatywną ze stabilnej. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'B+'.

Zmiana perspektywy ratingu CCC S.A. na negatywną związana jest przede wszystkim ze słabymi wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez grupę CCC oraz utrzymującym się wysokim zadłużeniem i słabą pozycją kapitałową spółki.

EuroRating zwraca uwagę na fakt, że CCC ma nadal trudności w uzyskaniu dodatnich wyników finansowych.

Początek 2023 roku nie należy do dobrych okresów w historii CCC. Na przełomie stycznia i lutego Modivo, spółka zależna obuwniczego giganta, otrzymała od banków zgody na jednorazowe zawieszenie testowania wskaźnika zadłużenia finansowego netto/EBITDA na dzień 31 stycznia br. Zaledwie kilka dni temu pojawiły się również odbiegające od oczekiwań inwestorów wstępne wyniki finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego.

Rynek zareagował

Obligacje CCC0626 zaliczyły mocną wyprzedaż - poniżej 70 proc. wartości nominalnej, duże wahania notowały również akcje.

Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki, agencja ratingowa EuroRating obniżyła perspektywę ratingu kredytowego nadanego spółce CCC ze stabilnej na negatywną. Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie 'B+'.

Ubiegły rok dla CCC gorszy niż w pandemii

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/2023 grupa CCC wykazała 290 mln zł straty netto, a zgodnie ze wstępnymi szacunkami w czwartym kwartale roku 2022/2023 grupa miała wprawdzie dodatni skorygowany wynik EBITDA na poziomie 47 mln zł, jednak już na poziomie wyniku operacyjnego spółka poniosła stratę w kwocie 57 mln zł.

Agencja EuroRating szacuje, że łączna strata netto za rok 2022/2023 mogła wynieść ok. 430-450 mln zł.

Ubiegły rok finansowy grupa CCC zakończyła wynikiem znacznie gorszym niż rok 2021/2022, kiedy spółka wychodziła z kryzysowej sytuacji związanej z pandemią covid-19.

Koszty rosną

EuroRating wskazuje, że na uzyskiwane przez CCC wyniki netto silnie negatywnie wpływają szybko rosnące koszty finansowe, które w okresie I-III kw. 2022/2023 wyniosły 295 mln zł (wobec 114 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Jest to rezultatem jednoczesnego utrzymywania się

w ostatnich kwartałach długu oprocentowanego na zbliżonym do rekordowego poziomie ok. 2,5 mld zł oraz silnego wzrostu stóp procentowych.

Agencja bierze również pod uwagę ponowny wzrost w ciągu ostatnich kwartałów wskaźnika długu oprocentowanego netto do EBITDA, który na koniec III kw. 2022/2023 (oraz według wstępnych szacunkowych wyników za IV kw. 2022/2023) wyniósł ok. 4,0x, wobec ok. 2,8x na koniec 2021/2022.

Brak zapowiadanej emisji akcji

W powyższym kontekście EuroRating do czynników negatywnych zalicza fakt, że CCC dotychczas nie przeprowadziło emisji nowych akcji, którą miał objąć największy akcjonariusz – Dariusz Miłek.

Plan przeprowadzenia emisji akcji o wartości 500 mln zł został przez spółkę ogłoszony we wrześniu 2022 r., a zgromadzenie akcjonariuszy uchwaliło emisję w połowie listopada. Tymczasem, pomimo upływu trzech miesięcy, zarząd spółki nadal nie deklaruje konkretnego terminu przeprowadzenia emisji.

EuroRating zaznacza, że w obecnej sytuacji finansowej spółki jak najszybsze przeprowadzenie jej istotnego dokapitalizowania staje się pilną koniecznością.





