CCC umacnia pozycję lidera. E-commerce wywindował wyniki

Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (uwzględniający styczeń’21) przychodami na poziomie 5,6 mld zł.

Przedłużającym się lockdownom towarzyszył w minionym roku dynamiczny wzrost e-commerce – aż o 71 proc. rdr.

Grupa CCC kontynuowała rozwój modelu omnichannel, optymalizując kanał offline i skalując obecność w segmencie online.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii i związanych z nią wielu wyzwań, zwłaszcza dla branży retail.

– Z całą pewnością możemy powiedzieć, że był to jeden z najbardziej wymagających okresów w historii Grupy CCC. Jednak dzięki zrealizowanym przez nas wcześniej inwestycjom w e-commerce i rozwój technologii, a także błyskawicznej odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne, wyszliśmy z niego jeszcze silniejsi i bardziej zdeterminowani – mówi Dariusz Miłek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy CCC. – Nieustanny rozwój pozostaje jednym z naszych priorytetów, dlatego stawiamy na dalszą ekspansję. Świadczy o tym chociażby fakt otwarcia nowego konceptu sklepów off-price, który do końca roku zagości w blisko 60 lokalizacjach w Polsce.

Dzięki elastycznemu podejściu do zarządzania biznesem w nowej rzeczywistości, optymalizacji kosztowej, inwestycjom w e-commerce i logistykę, a także wsłuchiwaniu się w oczekiwania klientów, Grupa CCC zakończyła rok obrotowy 2020/21 (13-miesięczny) przychodami na poziomie 5,6 mld zł, z czego blisko połowa (48%) stanowiła sprzedaż e-commerce. – Biorąc pod uwagę wprowadzenie trzech lockdownów, w większości w kluczowych dla handlu miesiącach, tj. marcu, kwietniu i listopadzie, jest to dobry wynik. Osiągnęliśmy go m.in. dzięki poświęceniu szczególnej uwagi rozwojowi e-commerce, produktu, a także zaprojektowaniu i wprowadzeniu w życie nowej strategii marketingowej – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Poza pandemią COVID-19, istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy było zawiązanie istotnych rezerw i odpisów związanych głównie z restrukturyzacją działalności stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej.

