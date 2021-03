CCC w nowej odsłonie. Innowacyjna metamorfoza w Galerii Sanowej i w Odrzańskich Ogrodach

Ostatnie miesiące w Galerii Sanowej oraz galerii Odrzańskie Ogrody należały do niezwykle pracowitych, nie tylko ze względu na odpowiednie przygotowania centrów do panujących warunków i obostrzeń czy preparacji dedykowanej oferty sprzedażowej i marketingowej. W obu tych obiektach, salony marki CCC przeszły gruntowną metamorfozę, wpisując się w aktualnie panujące założenia projektowe brandu.

Klienci Galerii Sanowej oraz galerii Odrzańskie Ogrody od kilku dni mogą cieszyć się i podziwiać najnowsze wnętrza, które marka CCC zaimplementowała w lokalach w Przemyślu oraz Kędzierzynie-Koźlu. Na 600 mkw. w Przemyślu i ponad 500 mkw. w Kędzierzynie-Koźlu, CCC oferuje swoim klientom najnowsze technologie (jak usługę e-size.me, która w prosty, szybki i wygodny sposób zeskanuje stopy klientów i dobierze idealnie dopasowane pod każdego obuwie) aktualne trendy jak i najlepsze oraz prężnie rozwijające się marki - takie jak: Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi czy DeeZee. W ofercie CCC znajdują się również ponadczasowe i światowe brandy – Puma, Reebok, New Balance, Converse czy Skechers. Nie zapomniano także o najmłodszych, w każdym z salonów na dzieci czeka obuwie z wizerunkami idoli z bajek Dinsey’a.

- Nowe odsłony salonów marki CCC w naszych centrach handlowych, to dla nas jasna informacja, że obiekty grupy PANOVA cieszą się wielkim zaufaniem Kontrahenta, który dostrzega zaangażowanie

i włożony przez nas trud, by galerie w Kędzierzynie-Koźlu oraz Przemyślu, funkcjonowały na tych samych zasadach i dowoziły te same wynik, co na początku 2020 roku – komentuje Katarzyna Zdunek, prezes zarządu P.A. Nova Management.