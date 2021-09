CCC w światowej czołówce firm o największym wskaźniku różnorodności

Grupa CCC została wyróżniona w rankingu „Top 25 Most Diverse & Inclusive Companies”. Wskazuje on te spółki giełdowe, które najbardziej dbają o różnorodność w swoich zespołach i równe traktowanie pracowników.

Grupa CCC wśród czołowych spółek giełdowych na świecie w obszarze różnorodności i inkluzywności.

Na ponad 11 tysięcy przedsiębiorstw Grupa CCC zajęła 11. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w branży fashion.

– To dla nas powód do dumy, że po raz kolejny zajmujemy tak wysokie miejsce w globalnym rankingu, który weryfikuje nie tylko wartości firm, ale także ich wdrażanie w codzienne zarządzanie zespołami. Polityka równego traktowania jest dla nas bardzo ważna, dlatego w 2019 roku podpisaliśmy Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dodatkowo działania ESG stanowią ważny element strategii biznesowej naszej spółki, którą konsekwentnie i skutecznie realizujemy. Ogromnie nas cieszy, że nasze starania zauważają niezależni eksperci – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC.

Ranking „Diverse & Inclusive” tworzy jeden z najbardziej uznanych dostawców danych, scoringów i ekspertyz – londyński Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business. Ponad 360 jego analityków dokładnie weryfikuje wszelkie dostępne dane ESG, by na ich podstawie stworzyć najbardziej aktualny, rzetelny i kompleksowy zestaw informacji o każdej firmie. W tym roku przyjrzeli się ponad 11 tysiącom przedsiębiorstw na całym świecie. Sprawdzili je pod kątem ponad 500 różnych wskaźników, które podzielili na cztery obszary: różnorodność, integracja, rozwój ludzi i kontrowersje. W ten właśnie sposób co roku, już od 2016, powstaje wyjątkowy raport „Refinitiv Diversity & Inclusion”, który pokazuje 100 najlepszych spółek giełdowych świata.

– Indeks Refinitiv D&I staje się uznanym punktem odniesienia do pomiaru postępów. Wpływa na rynek zarówno przez inwestorów, którzy potrafią zidentyfikować firmy wiodące w programie D&I, jak i przedsiębiorstwa, które angażują się nie tylko w różnorodność swoich zespołów, ale i w transparentność. Nasz indeks wyróżnia 100 najlepszych globalnych firm o największym wskaźniku różnorodności i stopniu integracji społecznej. Jesteśmy dumni, że możemy docenić Grupę CCC za ich odważne zobowiązania, wiodące w branży wyniki i pozytywny wpływ społeczny w czasach, gdy jest to tak ważne dla odbudowy prężnej gospodarki i społeczeństwa – mówi Dyrektor Generalny ds. Zrównoważonych Finansów David Harris z London Stock Exchange Group.

Tegoroczne wyróżnienie w rankingu „Top 25 Most Diverse & Inclusive Companies” jest już kolejnym dla Grupy CCC. W 2020 roku Spółka również zajęła 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.