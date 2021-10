CCC wprowadza kolekcję butów zaprojektowaną przez studentkę łódzkiej ASP

Do sprzedaży CCC trafiła właśnie kolekcja kapsułowa zaprojektowana przez studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To efekt konkursu „Zaprojektuj kolekcję dla CCC”, którego pierwsza edycja odbyła się wiosną tego roku.

Konkurs „Zaprojektuj kolekcję dla CCC” został skierowany do studentów z uczelni artystycznych.

Jego celem jest wyłonienie młodych talentów – osób, projektujących obuwie, torebki i akcesoria.

W tym roku zadaniem studentów było przygotowanie projektu kolekcji kapsułowej zgodnie z dwoma tematami przewodnimi: „Be Fashion – Be Trendy – Be Eco” lub „Moda w świecie post-pandemic”.

Jedną z jego laureatek jest Joanna Wilczyńska, która stworzyła wyjątkową kolekcję kapsułową dla marki Lasocki. Jest ona dostępna w sprzedaży zarówno w sklepach stacjonarnych CCC, jak i online.



- Przed studentami biorącymi udział w konkursie postawiliśmy nie lada wyzwanie. Zależało nam, aby projekty były nie tylko modne i zgodne z obowiązującymi trendami, ale także komfortowe w noszeniu. Wszystkie te elementy zawiera nagrodzona kapsuła dla marki Lasocki. Co więcej, projekt ten wykorzystuje materiały z recyklingu, co wpisuje się w nasze podejście biznesowe. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy te kolekcje wprowadzić do sprzedaży. Mam nadzieję, że przypadnie ona do gustu klientom tak bardzo jak nam – mówi Valeriya Musina, dyrektor kreatywny Grupy CCC.

W 2021 r. CCC zrealizowało trzy edycje konkursu – we współpracy wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, radomskim Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz łódzką ASP. Spośród wszystkich nagrodzonych prac, firma wybrała jedną kapsułę, którą wprowadziła do sprzedaży. Kolekcję autorstwa studentki łódzkiej ASP Joanny Wilczyńskiej można kupić zarówno w sklepach stacjonarnych CCC, jak i online.

Grupa CCC planuje zrealizować kolejne edycje konkursu w 2022 r.

– To nie koniec naszej współpracy z młodymi projektantami. Wkrótce ruszymy z kolejnymi odsłonami konkursu. Chcielibyśmy, żeby pomysły najlepszych znowu znalazły urzeczywistnienie w wyprodukowanych kolekcjach – mówi Valeriya Musina.