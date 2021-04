CCC wprowadza na rynek nową sieć handlową. Sklepy HalfPrice zastąpią część salonów obuwniczych

HalfPrice to nowa sieć handlowa CCC, która będzie oferować odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu, mat.pras.









HalfPrice to nowa sieć handlowa CCC, która będzie oferować odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Pierwsze pięć sklepów wystartuje 4 maja we wrocławskim centrum handlowym Wroclavia, szczecińskiej Galaxy, Galerii Północnej w Warszawie, tyskim Gemini Park oraz polkowickim Parku Handlowym, gdzie były prowadzone testy nowego konceptu.