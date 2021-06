CCC wycofuje się z austriackiego rynku

Pepco Group, sieci dyskontowych sklepów pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, poinformował o zawarciu ramowej umowy pomiędzy Pepco Poland (spółka zależna Pepco Group N.V.) a CCC Austria (spółka zależna CCC S.A.) dotyczącej przejęcia do 29 umów najmu sklepów w Austrii.

Jak podało CCC w raporcie, w przypadku 14 lokalizacji najmowanych przez CCC Austria, nieobjętych umową ramową, CCC podejmie działania zmierzające do zakończenia umów najmu. W odniesieniu do pozostałych 3 salonów CCC mieszczących się w kluczowych lokalizacjach, planowana jest ich zamiana na flagowe sklepy HalfPrice.

Pepco w Polsce działa od 2004 roku.

Pepco Group istnieje zaś od 2015 r. i ma obecnie ponad 3200 sklepów w 16 krajach.

"Transakcja wpisuje się w zapowiadane działania Grupy CCC w zakresie restrukturyzacji sieci sprzedaży stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej" - podało CCC w raporcie.

Po tym jak w kwietniu br. ogłoszono zamiar rozpoczęcia działalności Pepco w Austrii, ruszyły działania zmierzające do zapewnienia tej marce ogólnokrajowej obecności na austriackim rynku, w lokalizacjach pasujących do modelu biznesowego, co zapewnić ma podpisana właśnie ramowa umowa.

Umowa Pepco z CCC - warunki

Zgodnie z założeniami, warunki niezbędne do sfinalizowania wstępnej umowy powinny zostać spełnione do końca września 2021 r., co umożliwi sklepom pod marką PEPCO prowadzenie sprzedaży przez cały czwarty kwartał, kluczowy w sektorze handlowym. Warunki te, to m. in.:

• zakończenie prawnego i operacyjnego procesu due diligence umów najmu;

• uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych na cesję wszystkich lub wybranych umów najmu;

• uzyskanie zgód obecnie wynajmujących lokale na potrzeby CCC Austria.

Austria kolejnym krajem ekspansji dla Pepco

Austria będzie 17. krajem, w którym obecne jest Pepco Group i 15. rynkiem dla marki PEPCO. W ostatnich miesiącach sieć PEPCO weszła z sukcesem na rynki Europy Zachodniej - do Włoch i Hiszpanii, gdzie sklepy tej marki zostały ciepło przyjęte przez klientów.

