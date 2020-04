CCC wyemituje nowe akcje. Spółka liczy na 400-500 mln zł

Walne zgromadzenie akcjonariuszy CCC zdecydowało o emisji 13,7 mln akcji. Ma to dać spółce zastrzyk kapitałowy rzędu 400-500 mln zł.

W ramach subskrypcji prywatnej miałoby zostać wyemitowanych do 6,9 mln akcji serii I i do 6,9 mln akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru.

Cena emisyjna akcji nowej emisji nie może być niższa niż 30 zł. Obecna wycena spółki po kilku dniach intensywnego odrabiania strat z marca (chociaż do powrotu do przedkryzysowych poziomów wciąż daleko) to 46,7 zł.

Z emisji akcji spółka planuje pozyskać ok. 400-500 mln zł i przeznaczyć je na kapitał obrotowy oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

CCC była liderem spadków podczas marcowej paniki na GPW – spółka zakończyła ubiegły rok kiepskimi wynikami, a na dodatek niepokój inwestorów budził spory poziom zadłużenia. Ostatnio jednak wraz z zapowiedziami o odmrożeniu gospodarki do CCC zawitało trochę optymizmu. Na pierwszej poświątecznej sesji kurs akcji rósł o prawie jedna trzecią.

