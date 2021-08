CCC z najwyższą w historii sprzedażą w pojedynczym kwartale

Rekordowe 2 mld zł przychodów (+40 proc. rdr) – najwyższa w historii grupy sprzedaż w pojedynczym kwartale.

Udział e-commerce w przychodach grupy na bardzo wysokim poziomie 44 proc. (+4 p.p. rdr), pomimo pełnego powrotu klientów do sklepów stacjonarnych.

Sprzedaż w segmencie CCC wyższa o 28 proc. rdr i o 9 proc. vs Q2’19, przy istotnie zoptymalizowanej sieci sprzedaży.

Grupa kontynuowała rozwój nowej sieci off-price. Sprzedaż z otwartych dotychczas 21 sklepów ustabilizowała się na poziomie blisko 40 mln zł. Spółka podtrzymuje plany uruchomienia łącznie 65 sklepów do końca roku.

Nastąpiła istotna poprawa marży brutto grupy, o przeszło 2,5 p.p. rdr. Wzrost osiągnięto głównie za sprawą odbudowy marży w CCC i mniejszej presji na wyprzedaże.

Kontrolowany wzrost kosztów grupy wynikał głównie z dynamicznej ekspansji e-commerce i szybkiego rozwoju nowego konceptu off-price.

Uzyskano 112 mln zł zysku operacyjnego oraz 250 mln zł EBITDA, przy marżach na poziomie odpowiednio 6 proc. i 12 proc.

CCC: Jesteśmy zadowoleni z tempa i głębokości transformacji Grupy

– Drugi kwartał to przede wszystkim długo wyczekiwane odmrożenie gospodarki po lockdownie i otwarcie sklepów, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży stacjonarnej. Nie wpłynęło ono jednak na wciąż bardzo wysoką dynamikę sprzedaży internetowej. Jesteśmy zadowoleni z tempa i głębokości transformacji Grupy CCC. Cieszy szczególnie siła marek własnych, dynamika formatów e-commercowych, które w tym kwartale pięknie współbrzmią z detalem, a także impet rozwoju nowego konceptu HalfPrice. Drugi kwartał to także kontynuacja porządków w Grupie CCC, a w szczególności zamknięcie działalności w formacie stacjonarnym w Europie Zachodniej. Największe wyzwania mamy już za sobą. Mamy silne kanały sprzedaży i mocne marki, będą one coraz mocniej kontrybuować do wyników firmy, zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy na ostatnim Dniu Inwestora – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.

