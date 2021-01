CCC z niewielkim wzrostem w ostatnim kwartale. Sprzedaż online zaliczyła kolejny wzrost

Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna. W trudnym kwartale CCC obniżyło poziom zadłużenia netto o 152 mln zł w stosunku do III kwartału, utrzymując je na stabilnym rdr poziomie. Grupa jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu wiosna-lato, zarówno od strony produktowej, komunikacji z klientem, jak i sprawności funkcjonowania kanałów sprzedaży i logistyki. Kontynuuje także cyfryzację sklepów przy jednoczesnej optymalizacji powierzchni handlowej.

Grupa CCC wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie 1,62 mld zł (wyższe o 26 mln rdr). W całym 2020 roku było to 5,26 mld zł (-2,5 proc. rdr), w tym 2,46 mld zł z e-commerce (+71 proc. r/r). Udział e-commerce w łącznych przychodach wyniósł w 2020 roku 47 proc., co oznacza znacznie wcześniejsze zrealizowanie strategicznego celu wyznaczonego na 2022 rok (35 proc.-40 proc.).

Do końca drugiej dekady października CCC notowało wzrosty zarówno online, jak i offline. W listopadzie, przy okazji Black Friday, padł najwyższy w historii dobowy wynik sprzedażowy. Z kolei w grudniu, dzięki przygotowaniu atrakcyjnej oferty i akcji promocyjnych skierowanych do całych rodzin, CCC w pełni wykorzystało przedświąteczny potencjał sprzedażowy. Cały IV kwartał pokazał świetny odbiór kolekcji jesień-zima.

- IV kwartał i cały 2020 rok był okresem umacniania i wykorzystania potencjału e-commerce. Pandemia uwidoczniła kluczowe trendy takie jak migracja klientów do świata online, większa wrażliwość cenowa, zmieniająca się rola sklepów, rosnąca sprzedaż butów casualowych i sportowych, a także znaczenie marki i coraz większą rolę komunikacji i bliskiej relacji z klientem. Okres ten pokazał jednocześnie, że omnichannel, czyli model, na którym opieramy swoją strategię, to najsilniejszy trend w branży retail, a my jesteśmy rynkowym liderem innowacji i nowoczesnej sprzedaży – mówi Dariusz Miłek, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej CCC.

Marża brutto Grupy w IV kwartale spadła o 2,5 p.p. r/r, na co wpływ miały m.in. wyprzedaże poprzedzające zamknięcia sklepów stacjonarnych oraz aktywność promocyjna ukierunkowana na szybką odbudowę odwiedzalności po okresach lockdownów. Spadek marży brutto Grupy ograniczany był jej istotną poprawą w segmencie online (+2,1 p.p. r/r). To efekt, m.in. wyższej rdr marży w eobuwie i DeeZee oraz wyższego udziału ccc.eu w przychodach online.