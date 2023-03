Odświeżona usługa Click&Collect pozwala na realizację zamówienia w sklepie online z odbiorem osobistym w wybranym salonie CCC.

Zakupy realizowane w dowolnym miejscu i czasie stały się już naszą codziennością.

Chcemy kupować wygodnie, tj. w sposób dostosowany do naszych potrzeb i rytmu dnia – online, offline lub obu tych kanałach jednocześnie.

CCC odpowiada na oczekiwania Klientów, oferując kolejne, wygodne połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego.

Konsumenci oczekują dziś elastyczności i chcą kupować w najbardziej wygodny dla siebie sposób. CCC oferuje szereg rozwiązań, które to umożliwiają. Zakupy internetowe zrobimy zarówno z poziomu przeglądarki, jak i w aplikacji mobilnej. W salonach dostępne są kioski internetowe i tablety, które pozwalają zamówić wybraną parę butów czy akcesoria, których akurat nie ma na sklepowej półce. Dzięki Click&Collect, Klienci mogą natomiast kupić dowolny produkt online i bezpłatnie odebrać go w okresie pięciu dni, we wskazanym salonie CCC. Tym samym na miejscu mogą od razu przymierzyć obuwie, aby zobaczyć czy im odpowiada, a w razie potrzeby - zamienić je na inne, dostępne w salonie. Dotychczas usługa obejmowała wyłącznie asortyment dostępny w wybranym sklepie.

- W projektowaniu omnichannelowych rozwiązań naszym celem jest komfort Klienta. Usługa Click&Collect zyskała nową, odświeżoną formę. Dzięki temu, w zasięgu ręki jest teraz pełna oferta online, niezależnie od salonu, w którym zamówienie zostanie odebrane. Co ważne, usługa jest w pełni bezpłatna, Klient nie ponosi kosztów transportu z magazynu do wybranego sklepu. Widzimy już pierwsze efekty wdrożenia Click&Collect w odświeżonej wersji – dziś Klienci decydują się coraz częściej na tę formę dostawy – mówi Michał Pachnik, Dyrektor E-commerce w CCC - Obecnie kontynuujemy prace rozwojowe i optymalizacyjne nad usługą Click&Collect, którą sukcesywnie będziemy rozszerzać o nowe funkcje - m.in. już wkrótce zostanie ona udostępniona także w aplikacji mobilnej CCC.

Usługa jest dostępna na polskim rynku od stycznia br. CCC uruchomiło ją także na rynku słowackim, czeskim i rumuńskim, a w kolejnych miesiącach pojawi się również w innych krajach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl