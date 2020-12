CCC z szybszymi dostawami w kolejnych 7 miastach

Pilotażowa usługa w Warszawie ruszyła na początku listopada i zbiegła się z zamknięciem centrów handlowych. Testy te wypadły na tyle udanie i spotkały się z zainteresowaniem klientów, że od 21 grudnia CCC rozszerza zakres usługi i przy zamówieniach składanych na terenie 8 aglomeracji miejskich pojawia się możliwość „dostawa tego samego dnia”. Po wybraniu tej opcji zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w mieście objętym usługą, a kurier po otrzymaniu powiadomienia o skompletowaniu przesyłki w specjalnej dedykowanej aplikacji, może ją odebrać i dostarczyć wprost do klienta. Od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia produktu do klienta mija około 1h.

Buty online dostarczane do domu nawet w godzinę od kliknięcia ‘zamów’ są usługą, która stawia wyżej poprzeczkę i pozwala spełniać oczekiwania klienta z pogranicza świata online i offline. Łączy bowiem cyfrowy zakup i prawie natychmiastową możliwość otrzymania towaru. To innowacyjne rozwiązanie na rynku, nikt wcześniej nie proponował tak szybkiej dostawy produktów z segmentu mody - mówi Konrad Jezierski, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.