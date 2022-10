Zarząd porozumiał się z bankami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. 25 mln. kredytów spłaci do 27 października 2024 r., a w 2023 zredukuje zadłużenie finansowe o 320 mln. zł.

Zarząd spółki CCC porozumiał się z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC.

Aneksy do umów bankowych opiewają na kwotę 250 mln. złotych. Finansowanie dotyczy też umowy kredytowej z 2 czerwca 2021 r.

Termin spłaty zobowiązań to 27 października 2024 r.

Kredyty zabezpiecza gwarancja BGK.

Zarząd CCC zredukuje zadłużenia finansowe Grupy Kapitałowej o 320 mln. zł w ciągu całego 2023 r.

Zarząd i instytucje finansujące Grupę Kapitałową CCC doszły do porozumienia. Aneksy do umów bankowych opiewają na kwotę 250 mln. złotych. Nowe finansowanie dotyczy też umowy kredytowej z 2 czerwca 2021 r.

Porozumienie Grupy CCC z bankami zakłada, że spłatA udzielonych kredytów zostaje przesunięta na nowy termin. Wymagalność kwoty 250 mln. zł. ustalono na 27 października 2024 r. Nowe kredyty zostały są zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych do łącznej sumy 200 mln. zł.

W ramach zawartego porozumienia zarząd CCC zobowiązał się do zredukowania istniejącego zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej. Na poprawę wskaźników finansowych spółka ma cały rok 2023.

CCC zmniejszy długi

Zgodnie z zawartym właśnie porozumieniem, w przyszłym roku CCC musi zmniejszyć istniejące zadłużenie o kwotę 320 mln. zł. Zobowiązanie to zakłada, że do 27 lutego 2023 r. zrefinansowana zostanie kwota długu w wysokości 535 mln. 702 tys. 600 zł. zabezpieczona gwarancjami w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP do kwoty 428 mln. 56 tys. 080 zł.

Zmienione Warunki Emisji Obligacji dają Obligatariuszom prawo do wcześniejszego wykupu obligacji serii 1/2018, proporcjonalnie do redukcji finansowania kredytowego.

Banki przeczekają trudne chwile

Podpisany do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania aneks dotyczy zarówno tej umowy jak i finansowania udzielonego Grupie 5 listopada 2020 r. Umowa CTA dotyczy wierzytelności Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., mBanku S.A., który pełni rolę agenta, a także Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Kolejny aneks to renegocjacja umowy kredytowej w kwocie 885 mln. 962 tys. zł, z dnia 2 czerwca 2021 r. Tym razem Umowa Kredytu zawarta została z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., który pełni funkcję agenta, z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring S.A.

CCC ma sposoby na dodatkowe zyski

Uzgodnione z bankami zmniejszenie zadłużenia stanowi część strategii Spółki, w zakresie ograniczenia poziomu długu w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną. Chodzi w szczególności wysokość stóp procentowych.

CCC będzie pracować także nad poprawą cyklu konwersji gotówki. W tym celu zredukowana zostanie rotacja zapasów i zmniejszone koszty operacyjne. Spółka zoptymalizuje również swoje plany inwestycyjne.

Zarząd prowadzi także analizy związane możliwościami pozyskania dodatkowego kapitału, na przykład w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych, a także nowego finansowania dłużnego lub kapitałowego.

Zarząd rozważa przeprowadzenie IPO Modivo - czyli pierwszą ofertę publiczną akcji tej firmy.

GPW dołoży pieniędzy

Spółka zwołała już Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Potencjalne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji do z siedzibą w Luksemburgu. Największy akcjonariusz Spółki lub inne podmioty mogą uzupełnić działania Zarządu Spółki w zakresie pozyskiwania kapitału. Decyzje w tej sprawie mają zapaść 17 listopada 2022 r.

