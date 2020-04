CCC zawarło porozumienia z bankami

Zawarte z końcem marca porozumienia powodują: nie uznanie za przypadek naruszenia potencjalnie istniejącego przypadku naruszenia umów kredytowych i finansowych od dnia 23 marca 2020 r., zawieszenie na okres trzech miesięcy obowiązku wyrównania bieżących i nowych sald w umowach faktoringu i faktoringu odwrotnego do dnia 30 czerwca 2020 r., odroczenie obowiązku zapłaty odsetek bieżących do dnia 30 czerwca 2020 r. i nienaliczanie odsetek podwyższonych, odsetek za opóźnienie, odsetek karnych oraz wydłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. okresu obowiązywania limitu na gwarancje bankowe o wartości 65 mln PLN, którego termin zapadalności przypada na dzień 31 marca 2020 r.

Jak informuje CCC, strony potwierdziły rozpoczęcie rozmów dotyczących zmian warunków finansowania, m.in. wydłużenie terminu zapadalności zobowiązań krótkoterminowych do czerwca 2021 r. oraz utrzymanie dostępnych limitów przewidzianych w umowach finansowych.