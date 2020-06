CCC zostaje w centrach handlowych Newbridge

Sklep CCC w centrum handlowym Nowe Bielawy









Autor: propertynews.pl

Dodano: 16 cze 2020 12:26

Sieć sklepów obuwniczych CCC zostanie na kolejne lata w centrach convenience i parkach handlowych należących do Newbridge. Marka podjęła właśnie decyzję o przedłużeniu umów najmu we wszystkich sześciu obiektach należących do inwestora.