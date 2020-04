CDRL otwiera sklepy stacjonarne

Sprzedaż w salonach zlokalizowanych w galeriach handlowych, będzie uzależniona od decyzji Rządu RP. Równolegle spółka przywraca funkcjonowanie salonów na rynkach zagranicznych. W trosce o bezpieczeństwo klientów, Coccodrillo wprowadza nadzwyczajne środki ostrożności oraz możliwość zakupów przez telefon lub połączenie wideo.

Odmrażanie gospodarki rozpoczyna się zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach. Obecnie otwarte są wszystkie salony Coccodrillo na Łotwie, na Węgrzech, a także w Austrii i Finlandii. Jeszcze w kwietniu sprzedaż wznowi 16 butików w Czechach i 2 na Słowacji oraz wybrane sklepy w Niemczech.

- Realizując rządowy plan odmrażania gospodarki oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy są przywiązani do zakupów w formie stacjonarnej, podjęliśmy decyzję o wznowieniu funkcjonowania butików ulicznych. Informujemy jednocześnie, że we wszystkich sklepach wdrażamy nadzwyczajne środki ostrożności i wprowadzamy szereg nowych usług, m. in. zakupy telefoniczne oraz za pośrednictwem komunikatora video – komentuje Marek Dworczak, prezes CDRL.

Ze względów bezpieczeństwa, Coccodrillo nadal zachęca klientów do pozostania w domach i skorzystania ze sklepu internetowego. Salony stacjonarne obecnie funkcjonują również jako punkty odbioru zamówień, które można składać telefonicznie lub podczas videorozmowy za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Sprzedawca udziela wszystkich niezbędnych informacji oraz prezentuje dostępny asortyment. To bardzo duże ułatwienie dla osób przywiązanych do zakupów w tradycyjnej formie lub z ograniczonym dostępem do Internetu i elektronicznych form płatności.