Ceetrus z nowym prezesem. Firma stawia na zrównoważone projekty i innowacje

We współpracy z CEO firmy Antoine Grolin planuje szybsze wdrażanie zmian w działalności Ceetrus związanych z nieruchomościami i procedurami operacyjnymi. Działania te mają na celu rozwój i wzmocnienie pozycji miast, by stawały się bardziej ekologiczne, zróżnicowane, a także by mogły spełniać swoje różnorodne funkcje poprzez zapewnienie mieszkań, dostęp do handlu, usług i rozrywki.



Antoine Grolin jest ekspertem w dziedzinie nieruchomości i rozwoju obszarów miejskich. Karierę rozpoczął w międzynarodowej grupie Bouygues Construction. W 2003 roku dołączył do Groupe Projex, w której następnie objął stanowisko dyrektora zarządzającego. W 2017 roku założył NODI, spółkę należącą do AMF, skoncentrowaną na przekształcaniu obszarów miejskich w wielofunkcyjne przestrzenie służące lokalnym społecznościom.



Mianowanie Antoine Grolin na stanowisko prezesa zarządu Ceetrus to konsekwencja zmian w europejskiej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ich efektem ma być tworzenie projektów będących jeszcze bliżej potrzeb rynków w poszczególnych krajach.

Za działania Ceetrus w Europie odpowiadają dyrektorzy generalni poszczególnych krajów:

Ada Walentek, dyrektor generalna Ceetrus Polska

Benoît Lheureux, p.o. dyrektora generalnego Ceetrus Hungary

Hervé Croq, dyrektor generalny Ceetrus France

Marco Balducci, dyrektor generalny Ceetrus Italy oraz Ceetrus Ukraine

Manuel Teba, dyrektor generalny Ceetrus Spain

Matteo Perino, dyrektor generalny Ceetrus Luxembourg

Séverine Bodard, dyrektor generalny Ceetrus Portugal

Tatian Diaconu, dyrektor generalny Ceetrus Romania

Thierry Leconte, dyrektor generalny Ceetrus Russia



– Cieszę się, że dołączyłem do Ceetrus. Moja nominacja połączona z praktycznymi zmianami w organizacji firmy są częścią ambitnego projektu, który zintensyfikuje dynamikę firmy, zapewniając jej wzrost. Ponieważ obecnie zaczynamy wychodzić z globalnego kryzysu spowodowanego pandemią, naszym podstawowym obowiązkiem jest przyczynienie się do budowy miast przyszłości: bardziej zrównoważonych i współpracujących ze sobą, zbudowanych przede wszystkim na lokalnych strukturach, w których miejsce znajdą zarówno biznes, jak i handel detaliczny – w odnowionym formacie. Powinniśmy tworzyć, zarządzać i w różny sposób inspirować, a także wprowadzać innowacje, których celem są zmiany i rozwój dzielnic, miast i regionów oraz przedsiębiorstw – mówi Antoine Grolin, prezes zarządu Ceetrus.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient