Centra convenience chcą być jeszcze bardziej wygodne

Pandemia zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków. Wizyty w centrach handlowych stały się nie tylko krótsze, ale także bardziej zaplanowane. Priorytetem stało się bezpieczeństwo, co sprawiło, że zwróciliśmy się ku sklepom online oraz mniejszym obiektom handlowym, w tym lokalnym centrom typu convenience.

Ewolucja zachowań konsumenckich w ostatnich miesiącach sprawiła, że marki reagują na nowe oczekiwania, ale i wyzwania, jakie postawił przed nimi rynek. Także sklepy działające w centrach convenience, a więc obiektach słynących do tej pory z tradycyjnej sprzedaży, dostosowują się do rynku. Przykład płynie z Newbridge. - W ostatnich miesiącach wśród naszych najemców wzrosło znaczenie rozwiązań na styku sprzedaży tradycyjnej i internetowej. Prym wiedzie tutaj usługa click and collect, która umożliwia zrobienie zakupów online z bezpłatnym odbiorem w sklepie stacjonarnym - mówi Marta Drzewiecka, Property Portfolio & Marketing Manager w Newbridge. - Już blisko 30 proc. naszych najemców wprowadziło taką opcję. Na czele są popularne polskie i zagraniczne marki modowe, a także najemcy z segmentu home, elektroniki oraz zdrowia i urody - dodaje Drzewiecka

Jak zauważają przedstawiciele rynku, wzrost znaczenia tej usługi wynika wprost z potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Potwierdza to raport Deloitte - trend BOPIS (buy online, pay in store) zyskuje nad Wisłą w ostatnich miesiącach. Z tej formy zakupów korzystamy najchętniej kupując rzeczy niebędące pierwszą potrzebą, czyli ubrania (37 proc.), sprzęt elektroniczny (31 proc.) oraz przedmioty do domu (26 proc.) - czytamy.

- To, co do niedawna było dodatkiem do działalności wielu naszych najemców, staje się jednym z ważniejszych elementów ich biznesu. Szczególnie dotyczy to marek inwestujących w omnichannel - mówi Marta Drzewiecka.

Wprowadzeniu usług click & collect sprzyja wiele czynników, w tym atuty samych obiektów convenience należących do Newbridge, m.in. bezpłatny, duży parking, krótka droga od wejścia do centrum handlowego do sklepu, w którym odbiera się zamówienie, przejrzysty layout samego centrum, a także fakt, że zakupy można tu zrobić szybko poruszając się na jednym poziomie.

Jak zauważa Drzewiecka, nowe udogodnienia zakupowe oraz rosnąca rola sprzedaży wielokanałowej poszerza też rolę centrów convenience. - BOPIS sprawia, że obiekty tego formatu są już nie tylko popularną destynacją zakupową lokalnej społeczności, ale także ważnym miejscem, w którym realizuje się zamówienia złożone online - mówi przedstawicielka Newbridge.