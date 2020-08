Centra convenience odrabiają straty po lockdownie

Trzy miesiące wystarczyły centrom convenience z portfela Newbridge, aby zacząć zbliżać się do footfall'u z roku ubiegłego. Obiekty w Krakowie, Toruniu i Łodzi znacznie szybciej odzyskują klientów, niż inne centra handlowe tego formatu. Rosną także wydatki klientów.

Wciąż przybywa klientów

Od zniesienia lockdownu rośnie liczba klientów w centrach Nowe Czyżyny w Krakowie, Nowe Bielawy w Toruniu i Nowa Górna w Łodzi. Sam tylko maj przyniósł powrót 80% robiących zakupy. Czerwiec umocnił ten trend, przynosząc wyniki sięgające blisko 90 proc. wyników z czerwca roku ubiegłego. Lipiec zaowocował kolejnymi wzrostami. W porównaniu do wyników z lipca ubiegłego roku, do Nowych Bielaw powróciło ponad 90 proc. klientów. Także w Nowych Czyżynach lipcowy footfall kolejny miesiąc z rzędu zbliżył się do poziomu 90 proc. ubiegłorocznego. Zyskała także Nowa Górna w Łodzi.

- Dynamika rosnącego footfall’u w centrach Newbridge jest większa niż w większości obiektów tego formatu na rynku. Co więcej, to tempo nie słabnie. Tutaj nie ma już mowy o chwilowym wzroście spowodowanym "odmrożeniem" oferty. Wyraźnie widać, że sytuacja wraca do normy, a ruch w centrach stabilizuje się. Przed nami wciąż jednak wiele pracy, aby utrzymać tę tendencję - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager w Newbridge Poland.

Rosną obroty najemców

Powrót klientów to nie jedyna pozytywna informacja jaka płynie z Newbridge. Klienci, którzy odwiedzają centra inwestora wydają w nich coraz więcej. Wszystkie trzy obiekty zanotowały w lipcu wzrost obrotów przypadających na jednego klienta. W Nowych Bielawach skoczyły one o ponad 16,3 proc. w stosunku do lipca ubiegłego roku, w Nowych Czyżynach o ponad 14 proc., a w Nowej Górnej o blisko 7,6 proc.

- Wyraźnie obserwujemy wzrost wydatków klientów i to już kolejny miesiąc z rzędu. Lipiec przyniósł wzmocnienie się tego pozytywnego trendu. Spora w tym zasługa bardzo intensywnego sezonu wyprzedażowego, ale także zmian w zachowaniach konsumentów. Szybkie i celowe zakupy powoli wypiera znów dłuższy shopping - mówi Drzewiecka.

Convenience atrakcyjniejsze?

Zdaniem Drzewieckiej, wpływ na skuteczną walkę z koronakryzysem w centrach Newbridge ma dziś kilka czynników. - Nie rozczarowaliśmy klientów. Już od maja nasza oferta dostępna była niemal w komplecie. Od czerwca z kolei działa 100 proc. sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych. Nie zmagamy się więc z "dziurami" w ofercie, jakie powstały w wielu centrach po pandemii - mówi.

