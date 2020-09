Centra convenience skorzystają na wzroście e-commerce?

Klient z online kupuje też w convenience?

Pandemia przyspieszyła rozwój handlu online w Polsce. Według GUS, tylko w kwietniu br. udział sprzedaży detalicznej w Internecie wzrósł do poziomu aż 11,9 proc. o blisko 4 punkty procentowe w stosunku do marca br. I chociaż od zniesienia lockdown'u stopniał on do 6,5 proc. w lipcu, to wciąż ten kanał szybko się rozwija.



Coraz lepiej radzą sobie także odporne na kryzys centra z segmentu convenience, które zdają się zyskiwać w ostatnich miesiącach m.in. dzięki spadkom w e-commerce, zwłaszcza w segmentach prasy i książek, sklepów specjalistycznych, wyposażenia wnętrz oraz RTV i AGD, a także mody.



- Wydatki w centrach convenience rosną dziś dokładnie w tych samych branżach, w których e-commerce notuje spadki. Na przykładzie naszych centrów widzimy, że ostatnie miesiące przynoszą wyraźny wzrost wydatków Polaków chociażby w sklepach z elektroniką, AGD i RTV. Wynika to m.in. z rosnącej potrzeby zakupu np. sprzętu niezbędnego do pracy z domu - wylicza Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager Newbridge.



Efekt polaryzacji rynku?

Skąd ten trend? Jak przekonuje przedstawicielka Newbridge, wzrost roli convenience wynika między innymi z większej polaryzacji rynku, którą obserwujemy po pandemii.

- Z uwagi na to, że e-commerce mocno dziś zagospodarowało lifestylowe potrzeby zakupowe, klienci odczuwają mniejszą potrzebę, aby robić wielogodzinny shopping w dużych galeriach, w których taka oferta dominuje - mówi.



- Wybierają więc mniejsze centra, które posiadają dopełniającą ofertę w stosunku do zakupów online, zwłaszcza z segmentu spożywczego, elektroniki, home, zdrowia i urody czy usług. Convenience stało się więc zapleczem dla codziennych potrzeb zakupowych, ale także atrakcyjną alternatywą, którą konsument ma w zasięgu ręki - dodaje Drzewiecka.



Lokalność działa na korzyść

