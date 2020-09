Centra convenience zyskują

Jak podaje Deloitte, już nawet co trzeci Polak jest skłonny więcej czasu na zakupy poświęcać w mniejszych i lokalnych centrach convenience. Co więcej, gotów jest w nich także więcej wydawać. Powód? Centra convenience stają się coraz częściej centrami lokalnych społeczności.

Widać to na przykładzie dwóch obiektów należących do Newbridge. W Nowych Bielawach w Toruniu 60% kupujących to mieszkańcy sąsiadujących z centrum handlowym osiedli. Podobnie jest w Nowych Czyżynach w Krakowie, gdzie wśród klientów dominują mieszkańcy pobliskich osiedli i dzielnicy, w której znajduje się obiekt.

Co sprawia, że centra tego typu zyskują w ostatnich miesiącach? - Badania pokazują, że coraz bardziej cenimy sobie wygodę. Tę zapewniają centra convenience, które są położone blisko domu lub na trasie dom-praca, a także przy głównych węzłach komunikacyjnych. Bliskość takich obiektów sprawia także, że możemy wybrać się na zakupy piechotą czy rowerem, nie tracąc czasu na dojazd - mówi Marta Drzewiecka, Portfolio Property & Marketing Manager w Newbridge Poland.

Nie bez znaczenia dla rosnącego zainteresowania tym formatem jest ich oferta. Ta pozwala załatwić wiele sprawunków pod jednym dachem. - Przez lata oferta convenience oparta była głównie na operatorze spożywczym. To się jednak zmieniło, dziś mix najemców jest znacznie bardziej zróżnicowany. Jest też komplementarny w stosunku do popularnych ostatnio zakupów online - wyjaśnia Drzewiecka.

- Obok tradycyjnej oferty spożywczej, w centrach typu convenience można znaleźć coraz więcej punktów usługowych, np. banki, salony fryzjerskie, restauracje, a także sklepy z segmentu home, elektroniki czy mody, w tym znane polskie i zagraniczne marki. W obiektach tego formatu obecne jest także wiele brandów, które nie mają rozwiniętej sprzedaży online, zwłaszcza bardzo popularne marki dyskontowe np. Pepco, KiK czy drogerie - dodaje.

Kluczowe dla popularności sektora convenience jest także poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniają centra. Z racji niedużych rozmiarów są one w stanie szybciej wdrażać procedury związane z nowym reżimem sanitarnym, a także skuteczniej monitorować ich przestrzeganie.

