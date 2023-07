Ponad 10 tys. posadzonych drzew – taki cel postawiły sobie centra Designer Outlet w ramach strategii #bettershopping, będącej istotną częścią działań z zakresu ESG. By zrealizować to założenie, do aktywności zachęcają klientów.

Akcja edukacyjno-ekologiczna pod hasłem POSADŹ Z NAMI LAS! startuje 1 sierpnia.

ROS Retail Outlet Shopping zaprasza klientów: Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Warszawa do wspólnych czynnych działań na rzecz lokalnego środowiska.

Przez 19 dni (1-19 sierpnia) na terenie każdego Designer Outlet organizowany będzie zielony konkurs.

Lasy zostaną posadzone jesienią. W zabawie mogą wziąć udział wszyscy klienci, którzy w tych dniach odwiedzą centra. Wystarczy, że zeskanują QR kod znajdujący się na kubikach ustawionych w pasażach i odpowiedzą na kilka prostych quizowych pytań z zakresu ekologii. W konkursie do wygrania są m.in. hulajnoga elektryczna oraz ozdobne rośliny doniczkowe. Co ważne – każdy udział w quizie to jedno posadzone przez centrum drzewo. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas eko warsztatów zorganizowanych w ostatnią wakacyjną niedzielę handlową, 27 sierpnia. Tego dnia chętni pod okiem instruktorów będą mogli stworzyć japońską kokedamę – formę sadzenia roślin w kulach z mchu i ziemi i nauczyć się jak ją pielęgnować. Własnoręcznie wykonane ozdoby będzie można zabrać ze sobą do domu. mat.pras. Jak zwiększyć liczbę zakupionych przez centra sadzonek? Przez cały sierpień, można dodatkowo zapisać się do VIP Clubu. Każdy nowy uczestnik klubu to kolejne drzewo posadzone przez Designer Outlet. Akcja POSADŹ Z NAMI LAS! jest organizowana wraz ze społecznym start-upem Dotlenieni.org. Jej celem jest zaangażowanie lokalnych społeczeństw skupionych wokół każdego polskiego centrum Designer Outlet w działania na rzecz środowiska naturalnego. To też kolejny krok zarządzającego obiektami, firmy ROS Retail Outlet Shopping w kierunku rozszerzania działań zaplanowanych w wieloletniej strategii ESG. Czytaj więcej Designer Outlet Sosnowiec powiększa ofertę home & décor o szwedzką markę DUKA Centra oprócz bieżącego dostosowywania się do wymogów środowiskowych oraz realizowania wytycznych wynikających m.in. z certyfikacji BREEAM projektują i realizują dodatkowe działania na rzecz otoczenia, w którym funkcjonują. W ramach strategii #bettershopping m.in. zbierają odzież na rzecz Fundacji Eco Textil, która zamienia je na sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, promują torby wielokrotnego użytku czy angażują się w życie społeczne najbliższej okolicy. Zakup sadzonek to kolejna inicjatywa, która będzie miała bezpośredni wpływ na życie mieszkańców każdego z regionów, w których operują centra Designer Outlet. Lasy zostaną posadzone jesienią. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

