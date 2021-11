Centra Designer Outlet z certyfikatem BREEAM

Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Warszawa uzyskały certyfikat BREEAM. To dowód na to, że obiekty spełniają najwyższe standardy zrównoważonego zarządzania budynkiem, są ekologiczne, komfortowe i wydajne.

Obiekty komercyjne, które poddają się certyfikacji BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) przechodzą wnikliwą wieloetapową kontrolę pod kątem ekologiczności i zrównoważonego zarządzania.

Końcowa ocena zależy od liczby punktów przyznanych za spełnianie poszczególnych wymagań. Centra Designer Outlet zostały wysoko ocenione zarówno w obszarze zarządzania budynkiem jak i wydajności obiektów. Wszystkie trzy otrzymały lokatę „very good” i „excellent”.

Proces certyfikacji obejmował m.in. ogólną politykę gospodarowania zabudowaniami i przyległym terenem, wydatkowanie energii, wpływ działalności centrów na środowisko, w tym emisję i zużycie CO2 i zarządzanie odpadami, dbałość o komfort pracowników oraz klientów (m.in. ilość światła dziennego, optymalizacja temperatury, natężenie dźwięku czy jakość powietrza) oraz lokalizacja obiektów w pobliżu transportu zbiorowego.

- Wysokie oceny, jakie otrzymały wszystkie trzy centra są potwierdzeniem odpowiedzialnej polityki zarządczej i tym samym wpisują je do grona najbardziej ekologicznych i zrównoważonych obiektów w Polsce. – Nasze centra spełniają restrykcyjne normy i wymagania ekologiczne, co potwierdzają przyznane certyfikaty BREEAM In-Use International. Konsekwentnie wdrażane procedury gospodarowania i utylizacji odpadów, stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych i wykończeniowych szczególnie przy oddanej niedawno inwestycji w Designer Outlet Warszawa i trwających pracach w Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Gdańsk oraz dbałość o komfort pracowników i klientów zostały docenione. Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona najlepszych – mówi Thomas Reichenauer, założyciel i dyrektor zarządzający ROS retail Outlet Shopping.

Centra outletowe Designer Outlet oddane do użytku w 2005 roku obecne są w trzech lokalizacjach – w Gdańsku, Sosnowcu i Piasecznie pod Warszawą. Zarządzane przez ROS Retail Outlet Shopping od 2017 roku oferują unikalny mix polskich i zagranicznych marek modowych, w tym poszerzającą się grupę marek segmentu premium. Szeroka oferta daje niepowtarzalną okazję do nabycia najwyższej jakości produktów w cenach zawsze 30-70% niższych od cen regularnych. W ofercie centrów możemy znaleźć m.in. marki: Armani, Calvin Klein, Guess, Levi’s, New Balance, Nike, Pandora, Tommy Hilfiger i wiele więcej.