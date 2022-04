Centra Gemini Park przyciągają nowe marki

Centra Gemini Park mają za sobą nie tylko udany leasingowo 2021 rok, który zakończyliście Państwo z ponad 20 umowami, ale także bardzo dobry I kwartał 2022 r...

Anna Malcharek: Trudno się z tym nie zgodzić. Dobrze zaczęliśmy rok, a miniony kwartał był dla naszych centrów niezwykle udany leasingowo i to pod wieloma względami. Mamy koniec marca, a w trzech centrach w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach zdążyliśmy już wynająć i otworzyć ponad 12 tys. mkw. powierzchni. W samym tylko Bielsku-Białej do naszych najemców dołączają takie marki jak Outhorn, Pit Bull West Coast, Maxi Zoo czy TEDi. Duży sukces leasingowy odnotowaliśmy też w Tarnowie, gdzie pozyskaliśmy 2 nowych najemców – tj. TK Maxx oraz nowego operatora spożywczego – Carrefour. Znaczące otwarcia zanotowaliśmy także w Gemini Park Tychy. W nowej części obiektu już działa sklep Bel-Pol, a także Multikino. Podpisaliśmy również umowę z Pit Bull West Coast. Patrząc na to można zaryzykować stwierdzeniem, że w I kwartale nasze galerie były jednymi z najaktywniejszych leasingowo na rynku.



Przybywa marek, ale także anchorów. W ostatniej puli umów i otwarć jest ich aż trzech...

To prawda, w tym obszarze zachodzą ciekawe zmiany zarówno w Tychach, jak i w Tarnowie. W Gemini Park Tychy zyskaliśmy nowego anchora w postaci Multikina, które ulokowało się w nowo wybudowanej części galerii. Najemca stworzył najnowocześniejsze kino na Śląsku, które liczy sobie 2,3 tys. m kw. i 7 sal. Tym samym nasze centrum zyskało ofertę rozrywkową, a także ogromną szansę na zwiększenie zasięgu ze względu na kompleksowość oferty. Zmiany leasingowe, zarówno w Tychach, jak i w Tarnowie, mają na celu poszerzenie catchmentu, chociaż w przypadku Tarnowa mamy do czynienia z zupełnie inną kategorią najemców. Dużym wydarzeniem będzie lokalny debiut TK Maxx, marki, która jest liderem w segmencie off price. Za nami także otwarcie Carrefour w unikalnym formacie. To pierwszy w Tarnowie hipermarket sieci i zarazem największy w regionie. Sklep jest także najnowocześniejszym we wschodniej Małopolsce. W obu galeriach stworzyliśmy więc ofertowe wyróżniki, wprawdzie w zupełnie innych kategoriach, ale co do zasady, umacniające ich rynkową pozycję, a także – co istotne – mające znaczący wpływ na footfall.



Wśród marek, które Państwo pozyskujecie coraz częściej pojawiają się też formaty EDLP i off price. W zeszłym roku debiutował u państwa HalfPrice i Action, w tym roku pozyskaliście TK Maxx i TEDi. Lokalne rynki pożądają tego typu konceptów?



Marki EDLP i off price są hitem polskiego rynku retail. Oba formaty w ostatnich dwóch latach mocno zyskały na znaczeniu. Jest to wypadkową zmian, jakie zachodzą w zwyczajach konsumenckich. Polacy coraz częściej poszukują jakości, ale także dobrej ceny, która ma iść z nią w parze. I tu wkraczają sklepy EDLP i off price, wypełniając tę potrzebę. Nie dziwi więc rosnący udział sklepów tego formatu w tenant-mixie galerii w całej Polsce. Także w Gemini Park podchodzimy do trendu z dużą otwartością. Tylko w ciągu ostatniego roku nasze centra zyskały aż 3 najemców off price. W Gemini Park Tarnów i Gemini Park Tychy już zadebiutowały sklepy HalfPrice. Niebawem czeka nas natomiast otwarcie TK Maxx w Tarnowie. Marki te wnoszą w mix nie tylko świeży i pożądany przez klienta koncept, ale przede wszystkim dziesiątki nowych marek m.in. modowych i „home”, które od czasu pandemii, cieszą się dużym zainteresowaniem. Ofertę znacząco poszerzają także marki EDLP. Tym bardziej, że większość z nich ma wielobranżowy profil. Wejście takich brandów jak Action czy TEDi, wzmacnia nasze oferty praktycznie we wszystkich segmentach non-food.



Świeżym konceptem jest także Carrefour w Gemini Park Tarnów? To dopiero piąty w Polsce hipermarket sieci w nowym formacie.



To najlepiej pokazuje, w jakich kierunkach rozwijamy tenant-mixy. Z jednej strony stawiamy na doskonale znane i lubiane marki, z drugiej sprowadzamy do naszych centrów nowe koncepty handlowe, które podążają za trendami i zaskakują klienta. Tak też jest w przypadku Carrefour, który łączy te dwa kierunki. Od początku zależało nam na tym, aby nowy operator spożywczy, który wypełni lukę po Tesco, miał atrakcyjną i szeroką ofertę produktową i cenową, a przede wszystkim wyróżniającą się na lokalnym rynku, który zdominowany jest przez dyskonty. Carrefour idealnie się w to wpasował. Sieć nie tylko uruchomiła w Gemini Park pierwszy w Tarnowie hipermarket i to w nowym koncepcie, ale także pierwszy sklep w mieście, w którym na tak szeroką skalę dostępne są ułatwiające zakupy rozwiązania omnichannelowe, z aplikacją Scan&Go na czele. To zwraca uwagę na nasze centrum na lokalnym i regionalnym rynku, a także umacnia jego pozycję lidera we wschodniej Małopolsce.



Tę silną pozycję na lokalnych rynkach buduje też rozwój segmentu fashion?



Tak, to wciąż jeden z naszych priorytetów leasingowych. W każdym z naszych obiektów budujemy dziś zróżnicowaną i komplementarną ofertę modową, opartą na znanych markach, przede wszystkim sieciowych. Od początku tego roku ofertę w tym segmencie wzbogaciliśmy aż o 4 nowych najemców, co ciekawe wszystkie marki tej kategorii to debiutanci na lokalnych rynkach.



Gdyby miała Pani wskazać 3-4 elementy przyciągające marki do centrów Gemini Park, to na co zwróciłaby Pani szczególną uwagę?



Przede wszystkim każde z naszych centrów jest inne, ma swoje DNA. Jest jednak kilka elementów, które są wspólne dla całej marki Gemini Park. Wszystkie nasze obiekty zapewniają dostęp do chłonnych i szerokich rynków konsumenckich, które nie są jeszcze przesycone powierzchnią handlową. To tworzy markom szansę na rozwój oraz szybkie pozyskanie klienta. Doceniane jest także otoczenie – obiekty w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie największych osiedli, co z kolei zapewnia stały napływ kupujących. Cechą wspólną 3 centrów, na którą zwracają uwagę nowi partnerzy biznesowi, jest także obecny w centrach tenant-mix, który wypełniają znane polskie i zagraniczne marki, tworzące atrakcyjne otoczenie dla najemców. I najważniejsze – wszystkie obiekty z rodziny Gemini Park notują dziś wyniki powyżej wskaźników rynkowych, co je wyróżnia nie tylko na ich lokalnych rynkach, ale także na tle całego polskiego rynku retail.