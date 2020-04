Centra Gemini Park wprowadzają zmiany. Jak będzie wyglądał rygor sanitarny?

Rząd stopniowo łagodzi obostrzenia nałożone na polską gospodarkę. Odmrażana jest także działalność centrów handlowych, w tym 3 galerii Gemini Park w Tychach, Tarnowie i Bielsku-Białej. Oznacza to, że zostaną otwarte wszystkie sklepy, ale w nowym rygorze sanitarnym.

Już 4 maja centra handlowe Gemini Park wznowią działalność w pełni. Będzie to jednak działalność w nowej rzeczywistości, w której nadrzędne jest bezpieczeństwo oraz troska o zdrowie klienta i pracowników. W praktyce oznacza to, że robiący zakupy muszą przestrzegać już obowiązujących, zasad, do których przywykliśmy, a także zapoznać się z kolejnymi, jakie zapanują w obiektach po 4 maja.

- Naszym celem jest zapewnienie klientom możliwie największego komfortu podczas wizyty w galerii, a przede wszystkim stworzenie warunków, w których wszyscy będą czuć się bezpiecznie. Dlatego z wielką uwagą i starannością przygotowujemy się do udostępnienia klientom całej powierzchni obiektów , tak aby 4 maja być gotowym na działalność w nowych realiach - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

Te nowe realia to ograniczenia, które wprowadzone zostaną dla dobra klienta i pracowników sklepów, a także nowe zasady, dzięki którym będzie można zrobić zakupy w warunkach, które nie stwarzają zagrożenia. Z czym więc będą musieli liczyć się odwiedzający galerie Gemini Park od 4 maja?

- Do centrów będzie mogła wejść ograniczona liczba osób. Na 15 m kw. będzie przypadać 1 osoba. Limit obowiązywać będzie także w windach. Obecna liczba osób, która maksymalnie może wejść do dźwigu podzielona zostanie przez 3. Podobnie jak w ostatnich tygodniach, dalej obowiązywać będzie konieczność zasłaniania nosa i ust np. maseczką lub innym materiałem. Ważne będzie także zachowanie dystansu , czyli bezpieczne 2 metry odległości np. przy kasie czy na pasażu. To będą podstawy nowej rzeczywistości. Podstawy, chroniące nas wszystkich - mówi Malcharek.

I dodaje: - Ważne jest, abyśmy robiąc zakupy, mijając się na korytarzu, stojąc w kolejce czy parkując zachowali odpowiedni odstęp między sobą. Pomogą w tym specjalne komunikaty i oznaczenia na pasażu, a także oznaczenia w sklepach. W ten sposób nauczymy się, że bezpieczna odległość, która nas musi dziś dzielić, łączy nas w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa - mówi.

Ale to nie jedyny sposób, w jaki Gemini Park zapewni bezpieczeństwo zakupów w nowej rzeczywistości

Od początku pandemii w centrach obowiązuje zaostrzony rygor sanitarny. Prowadzona jest także akcja informacyjna skierowana do klientów, a dotycząca higieny. Te działania dalej będą prowadzone, a nawet intensyfikowane.