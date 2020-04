Centra handlowe Cromwell Property Group wspierają lokalne instytucje i placówki pomocowe w czasie epidemii koronawirusa

Centrum Janki z pomocą dla najmłodszych, szpitala oraz schroniska dla zwierząt

Centrum Janki podejmuje konkretne działania mające na celu pomoc najbardziej potrzebującym, realizując projekt #JesteśmyDlaWas. Pierwszym filarem tej inicjatywy jest Lokalny Fundusz Edukacyjny, powołany w tym roku przez Centrum Janki w celu wsparcia lokalnych placówek realizujących wartościowe przedsięwzięcia edukacyjne. Częścią projektu były również warsztaty rodzinne, organizowane na terenie centrum. W czasie epidemii Fundusz nie zawiesił działalności, zmienił jednak strategię działania. Przygotowane zostały pakiety edukacyjne, zawierające m.in. kreatywne zabawki, gry planszowe, książki i materiały plastyczne, które pozwolą w wartościowy sposób zagospodarować dzieciom czas spędzany w domu. Wsparcia w dystrybucji materiałów do najbardziej potrzebujących rodzin udzieliły Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.

Inicjatywa #JesteśmyDlaWas objęła wsparciem również szpital oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt – instytucje szczególnie potrzebujące pomocy w czasie epidemii. Centrum przekazało do Szpitala Powiatowego we Wrzesinie środki czystości i detergenty, a do Schroniska na Paluchu w Raszynie dostarczono wysokiej jakości karmę dla zwierząt oraz koce, niezbędne przede wszystkim w opiece nad zwierzętami starszymi i chorymi.

Centrum Handlowe RONDO niesie pomoc podopiecznym bydgoskiego Caritas, osobom bezdomnym i przebywającym w Domach Pomocy Społecznej

Centrum Handlowe RONDO zawsze było i jest związane z lokalną społecznością, wspierało i wspiera tych, którzy pomocy potrzebują. W tym trudnym okresie epidemii koronawirusa RONDO jest jeszcze bliżej Bydgoszczy i jego mieszkańców. Działania niosące pomoc osobom i instytucjom najbardziej potrzebującym wsparcia CH RONDO zaczęło od bydgoskiego Caritas, do którego trafiły właśnie produkty spożywcze, środki czystości oraz produkty apteczne, które wesprą działalność jednej z placówek Caritas – Centrum Pomocy „Betlejem”, w którym funkcjonuje jadłodajnia, łaźnia dla bezdomnych oraz punkt pielęgniarski.

To jednak nie jedyne inicjatywy podejmowane przez CH RONDO. Paczki z produktami żywnościowymi i środkami czystości zostały również przekazane do Kuchni dla ubogich im. Św. Brata Alberta w Bydgoszczy. Pomoc trafiła także do trzech bydgoskich Domów Pomocy Społecznej – DPS Słoneczko, DPS Jesień Życia oraz DPS Promień Życia. We wspomnianych placówkach Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy rozdysponuje otrzymane od CH RONDO środki czystości oraz środki ochrony osobistej.