Centra handlowe czeka korekta. Są jednak wyjątki

W ciągu roku lub dwóch lat sektor handlowy w Polsce przejdzie znaczne zmiany strukturalne - uważa Piotr Trzciński, Head of Investment – Poland w Savills IM. Widać jednak wyróżniające się kategorie, którymi mogą interesować się inwestorzy.

Handel zaliczany jest do sektorów najbardziej poszkodowanych na skutek pandemii. - Za wyjątkiem najlepszych obiektów, spodziewamy się korekty cenowej - mówi Piotr Trzciński, Head of Investment – Poland w Savills IM.

Piotr Trzciński, Head of Investment - Poland w Savills Investment Management

Piotr Trzciński zapewnia, że jest kapitał na obiekty handlowe, szczególnie ze strony dużych i osadzonych w tym sektorze graczy, natomiast nie kupują oni z dwóch powodów. - Po pierwsze, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie nie ma znaczących obiektów handlowych na sprzedaż. Część właścicieli zainteresowanych zbyciem obiektów, wycofała się z powodu obaw przed uzyskaniem zbyt wysokiej stopy kapitalizacji i dodatkowo ryzykiem uzyskania zbyt niskiej ceny przez niepewność co do poziomu czynszów - wyjaśnił podczas prezentacji raportu Outlook 2021: „Budowanie odporności globalnych portfeli nieruchomości”. - Obecnie większość platform handlowych w Europie, które mają nieruchomości handlowe w Polsce koncentruje się na zabezpieczeniu i ustabilizowaniu przychodów, jak również na działaniach zmierzających do poprawy zaufania wśród klientów.

Według Head of Investment – Poland w Savills IM długoterminowo powodami korekty cen - jeżeli już podaż się pojawi - będzie przewidywany spadek popytu ze strony najemców handlowych. W przypadku Polski jest to o tyle trudne, że od kilku lat obserwowaliśmy spadającą liczbę nowych wejść.

- Brak nowych marek na rynku, w połączeniu ze zmianą przyzwyczajeń zakupowych, spowoduje rewycenę aktywów handlowych - uważa Piotr Trzciński. Dodatkowym wyzwaniem może być dynamiczny wzrost sprzedaży online, który napędza logistykę, ale odbija się negatywnie na sektorze handlowym oraz presja ze strony najemców na obniżkę czynszów. - W efekcie, w ciągu roku czy dwóch lat sektor handlowy przejdzie znaczne zmiany strukturalne - mówi ekspert.

Przeczytaj również: Nieruchomości komercyjne w Polsce i w Europie. Zobacz kluczowe rekomendacje inwestycyjne

Przypomina jednak, że nie cały sektor w równym stopniu jest dotknięty efektami pandemii. - Widzimy wyróżniające się kategorie, którymi mogą interesować się inwestorzy. W Polsce będą to centra wyprzedażowe i parki handlowe z rozbudowaną ofertą spożywczą - wyliczył Piotr Trzciński. - te obiekty wykazały się dość dużą odpornością na skutki pandemii.