Centra handlowe Gemini z dobrym wynikiem odwiedzalności

Ruch w galeriach należących do Gemini Holding stanowi od 60 proc. do 68 proc. w stosunku do notowanego przed pandemią.

- Dane spływające z galerii nie odzwierciedlają przewidywanego wcześniej trendu. To dobra wiadomość zarówno dla zarządców centrów handlowych, jak i ich partnerów biznesowych. Pokazuje to, że klient wraca, w miarę jak kolejne ograniczenia są luzowane - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Według danych Retail Institute, w pierwszy tygodniu po otwarciu galerii, w średnich centrach handlowych ruch oscylował na poziomie 60 proc., a w dużych na poziomie 51 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. Tymczasem analitycy spodziewali się, że osiągnie on 40 proc.

W pierwszym tygodniu od wznowienia działalności footfall w Gemini Park Tarnów wynosił 68,5 proc. w stosunku do bardzo dobrego wyniku w tym samym czasie rok temu. Działalność w obiekcie wznowiło 95 proc. sklepów, które mogły to zrobić.

Klientów przybywa także w Gemini Park Tychy. W pierwszym tygodniu po wznowieniu działalności zanotowano tu footfall na poziomie 68 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. W pierwszym tygodniu działalność wznowiło 84 proc. sklepów w centrum handlowym.

Z kolei w Gemini Park Bielsko-Biała footfall oscyluje w granicach 60 proc. w porównaniu do footfall'u w tym samym okresie przed rokiem. Podobnie jak w Tychach i Tarnowie, tak i tutaj 4 maja otwarto zdecydowaną większość sklepów. Rozruch nastąpił z 107 czynnymi lokalami.

Jak podkreślają przedstawiciele galerii, wzrost liczby kupujących nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi limitami. - Limit wejść do galerii jest na tyle optymalny, że z jednej strony pozwala nam na rozruch działalności i dążenie do coraz lepszych wyników, z drugiej strony zapewnia on bezpieczeństwo klientom. Nawet przy maksymalnej liczbie odwiedzających, jaka dziś może wejść do galerii, zachowany jest dystans społeczny. Footfall rozkłada się równomiernie na cały dzień. Czyni to zakupy w galerii jeszcze bardziej bezpiecznymi - dodaje Anna Malcharek.

Rosnący ruch w galeriach przekłada się na liczbę transakcji. Jak podaje Credit Agricole Bank Polska w minionym tygodniu wartość transakcji w sklepach odzieżowych i obuwniczych wzrosła o 144 proc. i była o 17 proc. wyższa niż przed pandemią.

Zyskują także sklepy RTV i AGD. Tutaj wartość transakcji poszła w górę o 60 proc. Znacznie więcej klienci wydali także na kategorię "inne wydatki", tutaj zanotowano wzrost na poziomie 30 proc.

Zdaniem Anny Malcharek sprzedaży pomóc mogłaby kolejna decyzja rządzących, tym razem przywracająca handel w niedzielę. - Rynek retail potrzebuje działań pobudzających nie tylko ruch w galeriach i sklepach, ale przede wszystkim sprzedaż. Szansą na to, aby najemcy mogli odrobić szybko straty jest przywrócenie niedziel handlowych. Przed wprowadzeniem ograniczeń handlu 2 lata temu niedziela generowała znaczną część przychodów sklepów. W obecnej sytuacji konieczne staje się więc przywrócenie jej jak bodźca, który może wesprzeć handlowców i pomóc budować PKB - mówi.