Centra handlowe Klif działają dla środowiska

Galeria Klif w Gdyni i Dom Mody Klif w Warszawie zachęcają do walki z nadmiarem plastikowych odpadów. Marka aktywnie włącza się w kampanię Nie Bądź Plastik!, w ramach której obie galerie zaplanowały szereg akcji CSR, mających na celu edukowanie klientów i angażowanie ich do wspólnych działań.

Marka Klif, która w swojej działalności ma silnie zakorzenione działania prospołeczne, zachęca do bardziej świadomego korzystania z plastiku.

Wpisuje się tym samym w trend komunikowania na temat zagrożeń, z jakimi na co dzień zmaga się nasza planeta, edukowania w jaki sposób sami małymi krokami możemy zapobiegać katastrofie i do podejmowania oddolnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nie Bądź Plastik! to kampania edukacyjna, podjęta przez centra handlowe.

Nie bez powodu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie niesie za sobą bezmyślne i nadmierne korzystanie z plastiku, odbywa się właśnie w takich obiektach – to w nich bowiem dokonują się najczęstsze decyzje o kupowaniu, często plastikowych lub opakowanych plastikiem rzeczy. Akcja w obu obiektach marki Klif potrwa do końca roku. Zakłada długofalowe działania, mające na celu edukowanie klientów i angażowanie ich do wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. Marka Klif zaplanowała m.in. wydarzenia promujące ideę dawania przedmiotom drugiego życia, takie jak zbiórka makulatury w zamian za sadzonki, zbiórka książek dla lokalnych bibliotek, zbiórka ubrań czy zbiórka zabawek, którymi dzieci straciły już zainteresowanie.

Zebrane przedmioty zostaną następnie przekazane potrzebującym placówkom w okolicy (domy dziecka, świetlice środowiskowe, szpitale itp.). W planach są także działania promujące ruch i wspierające przy tym potrzeby lokalnych szkół lub – jak rajd rowerowy - integrujące lokalną społeczność. Marka pomyślała także o działaniach prozdrowotnych, mających na celu zachęcenie klientów do wykonywania badań profilaktycznych. Jednym z najważniejszych elementów, zwracających uwagę na problem plastikowych śmieci, będzie akcja sprzątania gdyńskiej plaży po lecie.

Wspólne działanie z najemcami i klientami