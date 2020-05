Centra handlowe mają wielki problem. Najnowsze wyniki tylko to potwierdzają

Dane z centrów handlowych z ostatnich dwóch miesięcy są druzgocące. Spadki odwiedzalności i obrotów sięgają kilkudziesięciu procent. To oczywiście efekt pandemii, jednak branża już od kilku lat szukała pomysłów na galerie nowej generacji, które będą odpowiadać zmieniającym się potrzebom klientów. Koronawirus zmieni rynek centrów handlowych. Pytanie: jak głębokie będę te zmiany.

Początek pandemii, początek wielkich spadków

Ograniczenie w handlu w Polsce, spowodowane epidemią, zaczęły się w połowie marca. Wtedy centra handlowe praktycznie zamarły. Retail Institute podał najnowsze dane z galerii z ostatnich miesięcy.

W marcu obroty najemców prowadzących działalność w 140 centrach handlowych monitorowanych przez Retail Institute spadły o 62 proc. rdr, a zagregowana wartość obrotów na koniec I kw. była o 18,9 proc. niższa niż w tym samym czasie 2019 roku.

W marcu średni obrót spadł z 767,7 zł do 290,7 zł na mkw. powierzchni najmu, przy czym największe spadki odnotowała branża modowa (73 proc. rdr), którą w dół ciągnęły najmocniej: odzież i akcesoria sportowe (80,1 proc. rdr), obuwie (75,9 proc. rdr) oraz moda męska (74,2 proc. rdr).

Wbrew spekulacjom, w marcu spadły również obroty specjalistycznych sklepów spożywczych (-16,6 proc. rdr) oraz najemców z kategorii zdrowie i uroda (-24,3 proc. rdr). Obroty za kwiecień są bliskie zeru, co dla nikogo nie jest chyba wielkim zaskoczeniem.

Poza branżą modową pod kreską są również: usługi, kawiarnie, restauracje i sektor rozrywkowy. Niestety ponowne otwarcie kawiarni i restauracji przy obecnych restrykcjach i limitach wejść do lokalu (osoba na 15 m.kw), może oznaczać, że dla wielu firm dalsze prowadzenie działalności w takich warunkach będzie nieopłacalne.

W równie trudnej sytuacji znaleźli się właściciele i zarządcy centrów handlowych, których przychody w okresie od 14 marca do 4 maja spadły praktycznie do zera. W tym czasie centra były otwarte i ponosiły wszystkie koszty, tj. podatki od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, serwisy sprzątające, zobowiązania w stosunku do banków i wiele innych. Począwszy od 4 maja, przez kolejne 3 miesiące wynajmujący i najemcy, w toku indywidualnych rozmów, będą musieli wypracować nowe warunki najmu.

"Deklaracja 16 firm zarządzających centrami handlowymi gotowości wsparcia najemców w tym trudnym czasie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Retail Institute już na początku kryzysu sygnalizował, że wypracowanie uniwersalnego rozwiązania czynszowego dla wszystkich branż operujących w centrach handlowych jest niemożliwe" - czytamy w informacji.