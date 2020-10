Centra handlowe mogą zająć towar sklepów, które ogłoszą bankructwo lub przestaną płacić czynsz w dobie pandemii? Komentarz prawnika

Mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 paź 2020 12:28

Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami prowadzenie działalności w centrach handlowych. W wielu przypadkach okazało się, że czynsze najmu sprzed pandemii nijak się mają do nowej rzeczywistości. Wielu najemców odmówiło w rezultacie otwarcia sklepów twierdząc, że nie ma to obecnie żadnego ekonomicznego uzasadnienia. Najemcy nie mogą jednak postawić wynajmujących przed faktem dokonanym - zabrać towaru do innych sklepów, wywieźć mebli czy zdemontować sprzętu. Właściciele centrów mogą się bowiem temu sprzeciwić. Ruchomości najemców stanowią w tym wypadku ustawowe zabezpieczenie ich roszczeń o czynsz i świadczenia dodatkowe- wyjaśnia mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita.