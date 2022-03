Centra handlowe Multi przeszły kolejny audyt sanitarny

Audyt dotyczył wymogów sanitarnych związanych z minimalizacją ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa i zgodności z najwyższymi w tym zakresie procedurami sanitarnymi i bezpieczeństwa.

Centra handlowe, które przeszły trzykrotny audyt bezpieczeństwa sanitarnego, to: Forum Gdańsk, Magnolia Park we Wrocławiu, 3 Stawy w Katowicach, Galeria Pestka w Poznaniu, Sarni Stok w Bielsku-Białej i Ferio Konin. Na wejściach do tych centrów znajdują się specjalne plakietki „Global Safe Site” zaświadczające, że oznakowane nimi miejsca spełniają najwyższe standardy higieniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

Kompleksowa ocena zgodności z wymaganiami sanitarnymi i prawnymi, która składała się z: przeglądu listy wymagań, wytycznych i dobrych praktyk – została ponownie przeprowadzona i zweryfikowana przez Bureau Veritas, światowego lidera badań, oceny zgodności i certyfikacji. We wszystkich centrach zostały również przeprowadzone inspekcje i oceny procedur postępowania oraz poziomu ich wdrożenia przez Multi Poland jako zarządzającego.

– Pozytywne wyniki kolejnego audytu są zgodne z wynikami badań klientów przeprowadzonych przez Multi – mówi Magdalena Gibney, dyrektor ds. operacyjnych Multi Poland, polskiego oddziału Multi Corporation. – W przeprowadzonych przez nas, niezależnie od certyfikacji, badaniach 84 proc. respondentów uważało, że nasze centra są bezpieczne. Pozytywnie ocenili oni zwłaszcza dużą liczbę stanowisk ze środkiem dezynfekującym oraz czystość korytarzy, toalet, schodów ruchomych i wind.