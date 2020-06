Centra handlowe nie odkryją nowego świata, korzystając ze starych map

Przed pandemią w centrach handlowych szukaliśmy wrażeń, dlatego tak dużo było w nich rozrywki i przestrzeni wspólnych. Koronawirus zmienił niemal wszystko. Boimy się zbliżać do siebie. Nosimy maseczki i rękawiczki, nie dotykamy niczego. Robiąc zakupy słyszymy ostrzeżenia z megafonów. - Obecna sytuacja to świetna okazja do tego, by na nowo wymyślić centra handlowe i stworzyć lepszą ofertę dla klientów - uważa Andy Stalman, Managing Director Totem Branding, jeden z gości EEC Online.

Jak w warunkach obostrzeń wynikających z epidemii koronawirusa zapewnić wyjątkowe doświadczenia zakupowe w galeriach? Czy centra handlowe utraciły swoją główną zaletę bycia atrakcyjnym miejscem spotkań?

Andy Stalman, Managing Director Totem Branding: Dzisiaj centra handlowe zaspokajają jedynie podstawowe potrzeby, po prostu odpowiadają pewnym standardom. One wiążą się z higieną, zdrowiem oraz bezpieczeństwem, ale ludzie zawsze oczekują od centrum handlowego czegoś więcej. Namacalne korzyści korzystania z centrum można z łatwością imitować i, jako takie, są one stosunkowo przemijalne. Ważniejsze od nich są długotrwałe korzyści emocjonalne. Dlatego wydaje mi się, że zgodnie z wizją BrandOffOn centra handlowe przestaną być określane mianem centrów handlowych, ponieważ przestaniemy odwiedzać je wyłącznie w celu dokonania zakupów. Będziemy je również odwiedzać w poszukiwaniu rozrywki, socjalizacji, pokazania się i zobaczenia innych, miłego spędzenia czasu, a także po to, by odetchnąć od naszej pracy i życia codziennego. Niektóre same zaczęły tak o sobie mówić. Ta koncepcja już się zestarzała i należy się zastanowić nad nową nazwą dla nowego świata oraz zmiany, która zacznie się dokonywać.

Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że centra handlowe nie są w stanie odkryć nowego świata, korzystając ze starych map. Większa część branży rozwijała projekty, przestrzenie, tenant mixy. Tworzyła przestrzenie handlowe według XX-wiecznych koncepcji, dlatego jesteśmy świadkami przyspieszenia transformacji branży pod wpływem pandemii. Tym samym te dobre, elastyczne, szybko dostosowujące się oraz cieszące się większym zaufaniem centra mogą skorzystać z ogromnej szansy, jaką jest stałe zaspokajanie potrzeb życiowych ludzi z miast oraz poza nich.

Pandemia zwiększyła popularność e-commerce, ale jednocześnie wiele firm w dalszym ciągu nie uruchomiła sprzedaży internetowej. Czy to nie z myślą o właśnie takiej sytuacji powstała koncepcja BrandOffOn? Dziś może być bardziej przydatna niż kiedykolwiek. Dlaczego?

BrandOffOn powstało w 2013 r., a po raz pierwszy zostało zastosowane w 2014 r., czyli 6 lat temu. Według koncepcji BrandOffOn marki muszą się rozwijać, rosnąć, łączyć, sprzedawać i tworzyć zarówno w świecie online, jak i offline, ponieważ jeśli nie będą się stale zmieniać, to znikną z rynku.

