Centra handlowe Panova wracają z tarczy z pandemicznej batalii

Wyniki centrów grupy Panova za ostatnie dwa miesiące pokazują, że odpowiednie przygotowanie strategiczne, stały kontakt z najemcami i zrealizowane działania marketingowe przyniosły wymierne efekty w postaci wyników sprzedażowych punktów handlowych w każdym z obiektów.

Skumulowane przez ostatnie dwa miesiące wszystkie ustalone działania, przełożyły się na znaczący wzrost koszyka zakupowego.

W portfelu grupy znajdują się: Galeria Galena, Galeria Sanowa oraz Odrzańskie Ogrody.

Czas, w którym centra handlowe tkwiły w zawieszeniu, zarządca Galerii Galeny, Galerii Sanowej oraz Odrzańskich Ogrodów – P.A. Nova Management – wykorzystał we właściwy sposób i przygotował stosownie zarządzane obiekty do ponownego otwarcia i ich funkcjonowania w pełnym wymiarze. Liczne rozmowy z partnerami biznesowymi, przejrzysta i jasna komunikacja odnośnie odpowiedniego zabezpieczenia centrum pod kątem higieniczno-sanitarnym, zdywersyfikowana kampania promująca ponowne otwarcie centrów handlowych oraz bogaty kalendarz akcji pro-sprzedażowych, zaowocowały wzrostem oczekiwanych wskaźników. Licząc się ze spadkiem ilości osób odwiedzających centra, głównym zadaniem zarządcy obiektu było zadbanie, aby podczas jednej wizyty Klienci znaleźli maksymalnie wszystko, czego potrzebują. Skumulowane przez ostatnie dwa miesiące wszystkie ustalone działania, przełożyły się na znaczący wzrost koszyka zakupowego – w zależności od centrum, przyrost został osiągnięty na poziomie +22 proc./ +25 proc. średnio na miesiąc.

- Pierwsze, bardzo aktywne i pełne dwa miesiące funkcjonowania galerii handlowych za nami. Zauważalnym jest trend bezpiecznego powrotu do obiektów handlowych – tzn. klienci potrzebują styczności z normalnością, pragną wrócić do codziennych aktywności i spędzania czasu poza domem, jednak w dalszym ciągu mają pewne obawy przed dłuższym przebywaniem poza strefą komfortu. W naszych obiektach dokładamy wszelkich starań, by poczuli się w pełni bezpiecznie i aby podczas jednej wizyty udało im się znaleźć i kupić wszystko, czego aktualnie potrzebują - komentuje Katarzyna Zdunek, Prezes Zarządu P.A. Nova Management.

Znakomite wyniki sprzedażowe oraz wiara i zaufanie jakim na rynku cieszy się grupa PANOVA podkreśla fakt, że w minionym roku, w/w obiektach, swoje sklepy otworzyły takie marki jak: Banquet, Dealz, Triumph, TEDi, BRW, 5-10-15, KAES, SFD czy Kuchenne klimaty. Natomiast brandy CCC, House oraz Cropp, które już na dobre zadomowiły się w centrach grupy PANOVA, przeszły gruntowną metamorfozę i goszczą klientów w lokalach o najnowszym formacie.