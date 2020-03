Centra handlowe pierwszej potrzeby. Gemini Park stawia na bezpieczeństwo

Obowiązujące od soboty 21 marca rozporządzenie dotyczące stanu epidemii ogranicza handel w polskich centrach handlowych. Zgodnie z nim otwarte pozostają sklepy pierwszej potrzeby, czyli mające w swojej ofercie żywność, produkty kosmetyczne, artykuły toaletowe, środki czystości, produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazety, artykuły budowlane lub remontowe, artykuły dla zwierząt i paliwa.

Do odwołania ograniczony zostaje także dostęp do usług. Czynne są tylko te lokale, które oferują usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze i gastronomiczne polegające jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności. Co to oznacza dla klientów?



- Musimy na jakiś czas zmienić podejście do wizyt w centrach handlowych, licząc się z nowymi obowiązującymi zasadami. Zakupy warto traktować, jako potrzebę uzupełnienia rzeczy, których nam aktualnie brakuje. Nie należy ich natomiast traktować, jako okazji do spotkania, spędzania wolnego czasu czy relaksu. Priorytetem jest dziś zdrowie publiczne - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding, do którego należą centra Gemini Park w Tychach, Bielsku-Białej i Tarnowie.

W celu ochrony zdrowia centra handlowe Gemini Park podejmują szereg dodatkowych działań ochronnych i prewencyjnych. We wszystkich trzech obiektach - w Tychach, Bielsku-Białej i Tarnowie obowiązują wprowadzone jeszcze przed ograniczeniem handlu zaostrzone procedury czystościowe.

Wiążą się one z dodatkowymi dezynfekcjami miejsc szczególnie narażonych na kontakt z dłońmi, tj. np. klamek, poręczy, przycisków wind. Mycie pasaży odbywa się w sposób ciągły, przez dedykowanych do tego zadania pracowników firmy sprzątającej.

- Każda powierzchnia centrum handlowego jest dziś dokładnie myta i dezynfekowana. Serwisy sprzątające pracują zarówno w czasie otwarcia obiektu, jak również po jego zamknięciu, przygotowując go odpowiednio na ponowne otwarcie. Takie zaostrzone procedury czystościowe wprowadziliśmy jeszcze przed wejście ograniczenia handlu. Utrzymane będą do odwołania - mówi Malcharek.

Ponadto, we wszystkich trzech obiektach w toaletach, a w Tarnowie dodatkowo przy wejściach do centrum handlowego można znaleźć ogólnodostępne pojemniki z płynem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu. Przy pojemnikach z mydłem, nad umywalkami z kolei pojawiły się instrukcje pokazujące jak prawidłowo myć ręce.