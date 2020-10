Centra handlowe po lockdownie i przed drugą falą pandemii. Konieczne jest zniesienie zakazu handlu w niedzielę

Jak przyznaje dyrektor zarządzający Gemini Holding, aktualna sytuacja jest trudna i skomplikowana.

- W ostatnich sześciu miesiącach wykonaliśmy ogrom pracy nad tym, aby footfall i obroty zbliżyły się do poziomu z roku ubiegłego. Najważniejszym działaniem profootfallowym jest dziś bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów. To priorytet nie tylko Gemini Park, ale i całego rynku, który wciąż walczy nie tylko ze skutkami lockdown'u, ale także z bieżącymi problemami jakie niesie druga fala pandemii - mówi Anna Malcharek.

Centra Gemini Park są już od kilku tygodni przygotowane na drugą falę pandemii, ale także do sezonu grypowego. - Efektywnie wykorzystaliśmy ostatnie sześć miesięcy. W tym czasie bezpieczeństwo stało się u nas nie dodatkiem do codziennej działalności, ale podstawą nowego customer exprience, przenikając także do bieżących działań marketingowych. Ważnym elementem stała się dla nas edukacja klienta. Ponadto w każdym z naszych obiektów oprócz obowiązującego reżimu sanitarnego, wdrożyliśmy cały szereg zaostrzonych procedur czystościowych, przygotowaliśmy także zapasy środków higieny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci chętnie robią dziś zakupy w galeriach, które są bezpieczne dla całych rodzin, w tym dla dzieci i seniorów. Pod tym względem jesteśmy przygotowani, także na wypadek wejścia, któregoś z miast do strefy czerwonej - zapewnia Anna Malcharek.

- Branża retail potrzebuje dziś pomocy ze strony władz. I to wielowymiarowej. Konieczne jest zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Decyzja ta pozwoli zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo kupującym. Ruch w galerii rozłoży się bowiem na większą liczbę dni. Zniesienie zakazu uchroni także tysiące miejsc pracy, jakie dziś tworzą galerie i ich najemcy, a także pobudzi konsumpcję. W naszej ocenie, konieczne jest także uregulowanie spraw związanych z obecnie obowiązującym reżimem sanitarnym oraz jego przestrzeganiem i egzekwowaniem - podkreśla Anna Malcharek. - Sprzedawcy i zarządcy centrów handlowych muszą dostać wsparcie ze strony jednostek administracji rządowej lub samorządowej, w tym policji i straży miejskiej. Dzięki czemu bezpieczeństwo klientów i działania prewencyjne ulegną wzmocnieniu. Potrzebne są również jednoznaczne normy prawne.

