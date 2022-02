Centra handlowe po pandemii - mała odwiedzalność, ale odbudowane obroty

Centra handlowe notują obroty na poziomie sprzed pandemii oraz stabilnie odbudowują odwiedzalność zbliżając się do wyników z 2019 roku. To pozytywne zjawisko w okresach zwiększonej zachorowalności dziennej na COVID-19 - ocenia Polska Rada Centrów Handlowych.

Obroty w centrach handlowych w okresie od maja do grudnia 2021 roku były jedynie o 0,75 proc. niższe niż w 2019 roku i stanowiły 130 proc. obrotów z tego samego okresu w 2020 roku

W grudniu ubiegłego roku obroty osiągnęły poziom sprzed pandemii

Od maja do grudnia 2021 roku średnia odwiedzalność centrów handlowych wyniosła odpowiednio 92 proc. i 127 proc. w porównaniu do 2019 i 2020 roku

W grudniu 2021 roku ruch w centrach był o 12 proc. niższy niż w 2019 roku, a w styczniu 2022 r. był niższy jedynie o 2 proc. niż w analogicznym miesiącu 2019 r.

Konsumenci zmienili zachowania zakupowe podczas pandemii stawiając na bezpieczeństwo i planowanie. Udają się na zakupy najczęściej w pojedynkę, w konkretnym celu zakupowym, robiąc zakupy dla całych rodzin na dłuższy czas, jednocześnie budując średni wyższy koszyk, w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Dane nt. odwiedzalności centrów handlowych, prezentowane przez Polska Rada Centrów Handlowych, są gromadzone i kontrolowane przez wyspecjalizowane firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii pozwalających na rzeczywiste, codzienne śledzenie ruchu w centrach handlowych.

- Systemy do monitorowania ruchu w centach handlowych bazujące na kamerach 3D charakteryzują się dokładnością pomiaru wynoszącą ponad 95 proc., podczas, gdy szacowana dokładność danych pochodzących ze śledzenia np. telefonów komórkowych klientów, na które powołują się najemcy centrów handlowych, określana jest jedynie na poziomie około 30 proc. Szczegółowe dane są przekazywane do profesjonalnego audytora PwC, który je weryfikuje i poddaje analizie, a następnie w formie zagregowanych raportów przekazuje do PRCH. To wszystko pozwala nam prezentować wiarygodne i rzetelne dane nt. wyników odwiedzalności obiektów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Dane na temat odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych pochodzą z ponad 100 obiektów handlowych, których powierzchnia stanowi ponad 33 proc. całego rynku w Polsce. Są one nieprzerwalnie zbierane i analizowane od 2008 roku.