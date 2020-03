Centra handlowe przedstawiają konkretne postulaty w obliczu skutków koronawirusa

Zapowiedziane 18 marca 2020 r. założenia programu „Tarczy Antykryzysowej” są niewystarczające dla przedsiębiorców handlowych i usługowych oraz właścicieli centrów handlowych w Polsce - to stanowisko Retail Institute - czytamy w komunikacie instytutu, który przedstawia konkretne postulaty.

"Retail Institute nie widząc w propozycjach „programu Tarczy Antykryzysowej” rozwiązań, które w znaczący sposób zmieniłyby sytuację firm, ponawia apel do Pani Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o stworzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla centrów i sieci handlowych. Pierwsze dwa mają fundamentalne znaczenie dla możliwości dalszego funkcjonowania firm handlowych i usługowych w centrach handlowych w Polsce" - czytamy na stronie Retail Institute.

"Chcemy ponownie podkreślić konieczność wdrożenia korekt do Rozporządzenia z 13 marca 2020r. Luki w przepisie spowodują ogromne trudności firm, które w nią wpadły, a możliwość dochodzenie przez nie swoich praw już dziś jest ograniczona. Jako, że nie jest to rozwiązanie, które w jakimkolwiek stopniu generuje koszty po stronie budżetu Państwa, a jedynie porządkujące stan prawny, prosimy o pilne zmiany" - podał Retail Institute.

Jak czytamy dalej, od poniedziałku sieci handlowe i usługowe wynajmujące lokale w centrach handlowych w całej Polsce przekazują zarządcom i właścicielom pisma informujące o wstrzymaniu się od spłat zobowiązań czynszowych, deklarując jednocześnie gotowości ponoszenia opłat serwisowych i eksploatacyjnych w określonej przez strony wysokości, oraz z propozycją wydłużenia okresu najmu o czas, na który działalności została zawieszona.

"Zarządcy i właściciele centrów handlowych, mimo dobrej woli, nie mogą dziś odpowiedzieć na te wnioski. Tym samym postulat centrów handlowych dotyczący „wakacji od rat kredytowych” jest w tej chwili tym co pozwoli docelowo udzielić najemcom galerii „wakacji czynszowych”. Powstałe w ten sposób środki i rezerwy finansowe w firmach pozwolą utrzymać zbliżony do aktualnego poziom zatrudnienia i pokryć bieżące, podstawowe koszty ich działalności. Bez tego rozwiązania dojdzie do fali bankructw na niespotykaną dotąd skalę" - podano.

"Prosimy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Zdrowia o wdrożenie skutecznych mechanizmów osłonowych dla firm i pozostajemy do dyspozycji Rządu" - napisano.

Postulaty:



1. Korekta wprowadzonego 13 marca Rozporządzenia i ustanowienie czasowego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności przez najemców obiektów handlowych o powierzchni większej niż 2000 mkw. z wyłączeniem działalności: